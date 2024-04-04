Молодий вогнеборець втратив батька-рятувальника під час повторного удару по Харкову: відео до сліз

Що розповів Клименко

"Харків. Ці кадри неможливо дивитися з холодним серцем", - так починається допис очільника МВС.

За словами міністра, на відео - "молодий вогнеборець плаче на місці удару, де росія декілька хвилин тому цинічно вбила його батька - 52-річного рятувальника".

Уточнюється, що загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі у пожежній службі.

"Його син, Володимир, також за прикладом батька став вогнеборцем і працював начальником караулу у сусідній пожежній частині. Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару", - розповів посадовець.

Зазначається, що Владислав та Володимир працювали поряд - буквально за декілька будинків один від одного.

"Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько. Складно уявити емоції, що пережив чоловік, коли побачив закривавлене тіло батька. Велике горе для рідних, колег, друзів. Щиро співчуваю втраті кожної родини. Пам'ятаємо всіх", - підсумував Клименко.