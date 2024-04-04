UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молодий вогнеборець втратив батька-рятувальника під час повторного удару по Харкову: відео до сліз

Вічна пам'ять героям, які віддають власні життя рятуючи інших (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Невимовно печальні кадри з місця повторного ворожого удару по Харкову оприлюднив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. На них - перша реакція молодого вогнеборця на трагічну загибель його батька - 52-річного рятувальника.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал Клименка ділиться з вами цими неймовірно тяжкими кадрами, аби кожен українець пам'ятав про героїзм наших рятувальників та їхню самопожертву.

Що розповів Клименко

"Харків. Ці кадри неможливо дивитися з холодним серцем", - так починається допис очільника МВС.

За словами міністра, на відео - "молодий вогнеборець плаче на місці удару, де росія декілька хвилин тому цинічно вбила його батька - 52-річного рятувальника".

Уточнюється, що загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі у пожежній службі.

"Його син, Володимир, також за прикладом батька став вогнеборцем і працював начальником караулу у сусідній пожежній частині. Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару", - розповів посадовець.

Зазначається, що Владислав та Володимир працювали поряд - буквально за декілька будинків один від одного.

"Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько. Складно уявити емоції, що пережив чоловік, коли побачив закривавлене тіло батька. Велике горе для рідних, колег, друзів. Щиро співчуваю втраті кожної родини. Пам'ятаємо всіх", - підсумував Клименко.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки нальоту "Шахедів" на Харків.

Читайте також, чому не вдалося збити всі дрони РФ під час атаки по Харкову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВійна в Україніобстрел Харькова