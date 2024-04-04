У поліції показали повторний удар по Харкову, внаслідок якого загинули рятувальники

Поліція показала повторний удар по Харкову, внаслідок якого загинули троє рятувальників. Також поранення отримали ще один працівник ДСНС та поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова у Facebook та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

Російська армія вночі 4 квітня вдруге вдарила по Харкову дронами, коли до місця влучання вже прибули всі служби. Трагедія сталася у Новобаварському районі, росіяни обстріляли будинки.

"На місці загинули троє працівників ДСНС та цивільна жінка. Слідча поліції та оперативник, який зняв ці кадри, встигли врятуватися", - зазначив Болвінов.

Внаслідок повторної атаки поранення отримав ще один рятувальник, його стан важкий. Також поранений поліцейський, він на операції. У постраждалих осколкові поранення.

Загиблими рятувальниками були водії пожежно-рятувальної техніки - Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир

"Владиславу навіки буде 52, Сергію - 32, а Володимиру - 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди. Вся велика родина МВС співчуває горю близьких загиблих", - написав у соцмережах глава МВС.

Фото: загиблі працівники ДСНС (t.me/Klymenko_MVS)

Рятувальники могли врятуватися

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Харківської області в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що троє рятувальників загинули, поки витягували людей з-під завалів.

Він пояснив, що коли є загроза повторного удару, то рятувальники йдуть в укриття. Але цього разу на місці обстрілу перебувала людина під завалами, тому треба було діяти негайно.

Попри повторний удар та загибель колег, рятувальники у Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію і врятували чоловіка.