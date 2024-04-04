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У Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі дрони РФ під час атаки по Харкову

Україна, Четвер 04 квітня 2024 10:23
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У Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі дрони РФ під час атаки по Харкову Фото: у Повітряних силах пояснили, чому не вдалося збити всі дрони РФ під час атаки по Харкову (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські дрони на Харків під час атаки 4 квітня заходили кількома групами. При цьому збити всі 20 ворожих цілей не вдалося через одну причину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Повітряних сил Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Як летіли дрони РФ

За його словами, близько 01:00 була зафіксована велика група "Шахедів" - близько 10 ударних БПЛА з території Росії залетіли на Харківську область та попрямували безпосередньо до самого міста.

"Дещо згодом з території Миколаївської області також було зафіксовано іншу групу "Шахедів", яка через ряд областей прямувала до Харківської області", - зазначив спікер.

Чому всі дрони не вдалося збити

Збити усі дрони ППО завадив один важливий момент.

"На, жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією, саме першої групи, яка була однієї з масовіших цієї ночі, не вдалося збити всі (дрони - ред.)", - зазначив Євлаш.

Обстріл Харкова

4 квітня загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків.

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, вночі 4 квітня противник атакував Харків та область ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області (РФ). Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів". ППО збила 11 з них. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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