Молодий місяць у Козерозі в січні 2024 року: що він нам принесе

Перший молодик 2024 року відбудеться 11 січня у знаку Козеріг. І він стане останнім Молодиком, коли найвища планета - Плутон, знаходиться в цьому знаку.

Що принесе нам Молодий місяць у Козерозі й до яких подій варто приготуватися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост астролога Марини Скаді в Instagram.

Молодий місяць у січні

Перший Молодий місяць 2024 року відбудеться 11 січня о 13:57. Він символізує мету, що виявляється в агресивності та амбітності. Цей молодик допомагає структурувати своє життя і реалізувати честолюбні задуми.

Число 11 - код надсили. За нумерологією, число 11 являє собою енергетичний потік і роль цього числа полягає в потужному та невтомному прояві сили та енергії.

Завдяки розкриттю саме потенційної одиниці це те, що до 11 ще жодне число не могло проявити. Ключові слова - друге дихання, витривалість, енергія, міць, активність та фізична сила.

Такі числа заведено називати "ядерним числом", оскільки роздробити, розділити на рівні його не можна. 11 - перше число, у якому пасивна, внутрішня складова (друга одиниця) проявляється нарівні з активною (перша одиниця).

Це як підняття із глибин накопичених покладів енергії, пробудження прихованого раніше потенціалу. І це прояв того, що раніше не використовувалося, призводить до надзвичайно сильного поєднання - здатності використовувати самостійно, усвідомлено керувати (1) своєю долею (10).

Знак Козерога

Козеріг - знак державності, порядку, політики, професійних досягнень, а його управитель Сатурн - планета закону та порядку, формує якості, необхідні для досягнення високої мети.

У знаку Козерога Місяць має слабкий статус - вигнання, тому при його переміщенні за цим знаком Зодіаку, людям складно давати вихід своїм почуттям, є потреба ховати емоції від оточуючих, що дуже несприятливо для здоров'я.

Це останній молодик, коли найвища планета Плутон, також знаходиться у знаку Козеріг.

Це планета влади, великих грошей, глибоких життєвих ситуацій, питань життя та смерті, вона розчищає плацдарм для нового та життєздатного. Це можна трактувати, як останній шанс щось кардинально змінити та розпочати життя з чистого аркуша.

У Козерога також знаходиться вогненний Марс, що символізує початок, старт, у найширшому значенні цих слів. З'явиться мотивація розвиватись у професійному середовищі, будувати кар'єру. Новий місячний місяць надасть достатньо можливостей, щоб втілити задумане у реальність.

Друга сторона Молодика

Молодий місяць у Козерозі 11 січня має дві сторони. Перша - під його впливом багато людей стають дисциплінованими, мають серйозні наміри. А друга характеризується прагненням до влади, посиленням агресивності, причиною якої часто буває трудоголізм і спантеличеність важкодосяжними цілями.

Астролог рекомендує, щоб не ускладнювати життя собі та оточуючим, не варто ставити завищену планку. А от синдрому гіпервідповідальності варто позбутися, оскільки це порушує межі інших людей.

Новий Місяць у Козерозі не дасть емоціям виходити за межі дозволеного. Це знак холоду, системності, оптимального підходу до життя. Легше контролюватиме себе, але складно висловлювати свої почуття, оскільки не вистачає теплих слів - багато людей їх замінять діями та турботою.