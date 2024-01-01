Астролог розповіла, що для нас підготував 2024 рік

Астрологія - дуже цікава наука, яка завдяки астрологам, може дати гарний і точний прогноз на рік загалом або ж для кожного знака Зодіака окремо.

Про те, що очікує українців у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дописи астролога Ольги Маслової.

Що обіцяє 2024 рік

Рік 2024 - про стабільність Знаки, які будуть дуже щасливі у 2024 році:

Близнюки

Терези

Водолії (дивимось по асценденту)

З травня Юпітер стане у знак Близнюки й у житті кожного зʼявиться більше розкоші, можливостей, успіху. Навчання чомусь новому. Обовʼязково додавайте собі нові знання! Крутий період для блогерів, вчителі, а загалом для усіх, хто передає знання. Ми захочемо збільшити свої рамки та вивчити себе, щось нове!

Сидіти поруч і спостерігати не зможете, а якщо будете, отримаєте по голові й тоді точно постанете діяти. Прокинеться бажання світитися

Коридор затемнень. Не плануємо щось важливе:

з 25 березня до 8 квітня

з 18 вересня по 2 жовтня

Ретроградний Меркурій: квітень. Не плануємо нічого теж нового. серпень, чи рудень. Не подаємо документи, не підписуємо.

2024 буде не складний. Але тільки тому, що 2025 буде супер жорсткий. І тут ви протягом цілого року можете підготувати себе.

Працювати заради роботи не вийде. Робити те, що хочете саме ви й розширюватись! От побачите, не будете боятись, а йти у масштаб весь рік.

Що підготував 2024 рік для українців (фото: Freepik)

Гороскоп від Ольги Маслової для кожного знака Зодіаку

Овни

У 2023 у вас було розширення самооцінки та грошей. У 2024 продовжуєте працювати. Літом обов'язково плануйте поїхати у відпустку. Піти на курси потрібно, розвивати нові знання і ділитись ними з людьми. Краще вам піти на "вільну роботу", не офіс, а самостійно обирати умови. Вам захочеться свободи та подорожі. Нове оточення очікує вас, зміна буде. Обов'язково обирайте якісне, щоб ви разом з ними розвивались.

Телець

З'явиться бажання побути наодинці з собою. Слідкуємо за здоров'ям! Хтось забажає змінити зовнішність і це супер. Усіх самотніх, але незалежних чекає зустріч з коханою людиною. Чекайте фінансовий успіх.

Близнюки

Слідкуємо обов'язково за харчуванням, вас чекає рік великих змін, якісних моментів. У вас зараз такі аспекти круті, обов'язково використовуйте можливості. Не лінуйтесь. Хтось знайде нове оточення. Хтось піде назавжди, а нові люди будуть справжні, чесні.

Раки

Видихайте, у вас все добре! Можливо захочеться побути на одинці з думками, продумати новий план життя. Саморозвиток. Забажаєте «посидіти у тиші, щоб ніхто не чіпав. Ви самі розбираєтесь у своєму житті, без інших порад. Знайдіть місце сили, де ви будете на самоті надихатись. Хтось заведе свій блог з філософськими думками. Ретріт або когось очікує Душевний відпочинок.

Леви

Розширення, гроші, нові знайомства, корисні контакти! 2024 з'явиться топове оточення, яке буде надихати. Буде проблема - поруч люди вам допоможуть. Усе вирішиться. 2023 був трошки депресивним, а 2024 буде і кайфовий. Не входимо в себе, більше активного соціального життя, якщо й у вас проблеми - виходьте з себе і своїх думок, показуємо себе світу, йдіть гуляти або проведіть чудовий вечір. Хто хоче вести блог - супер.

Діви

Усі виходимо в люди. Вас чекає соціум і не замикаємось у собі. Багато кого очікує ріст та підвищення. Збільшується ваша місія - знайдете відповідь на питання: "моє призначення, моя місія".

Терези

Рік подорожей! Навчання, когось очікує покупка нерухомості, також з'явиться бажання отримати другу освіту. Хтось забажає духовний розвиток, знайдете свого вчителя.

Скорпіон

Збільшення фінансів!! Якщо хочете більше, треба разом працювати з кимось у партнерстві, так буде більше сил та натхнення. Фокус не на собі, на бізнес-партнерстві. Знаходимо своїх людей і залітаємо ловити свої інвестиції, будете вкладатись у криптовалюту. Стосунки стабільні.

Стрільці

Кохання замовляли? Рік знайомства, партнерства, заміжжя. Хто сильний і незалежний, обов'язково зустріне дуже важливу - людину. Заміж/одружуватись не поспішайте. Просто насолоджуйтесь. Для бізнесу дуже круто, розвивайтесь через інших людей, консультуйте, продавайте свої послуги. Класно в бізнес партнерстві розвиватись.

Козероги

Час для здоровʼя і процедур, так, спочатку треба розслабитись і не набрати на себе відповідальності за усіх кого можна! Є вірогідність бистро перегоріти і швидко зʼявиться бажання виїхати на ретрит/відповчинок, вимкнути телефон. Намагайтесь балансувати: відпочинок + робота. Так щоб ви не витрачали ресурсу на роботу більше ніж маєте.

Водолій

Очікуйте нові проекти, стосунки, закоханість, друзі, зв’язки. Нові проекти, хочете щось створити своє вперед. У когось з’явиться маленька дитина. І нарешті закохаєтеся по-справжньому.

Риби

Нерухомість, розширення родини. Хтось познайомить свого або свою з родиною і з’явиться новий член родини. У побуті будете бажати створити красу навколо себе.