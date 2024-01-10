Новолуние в Козероге в январе 2024 года: что оно нам принесет

Первое новолуние 2024 года произойдет 11 января в знаке Козерог. И оно станет последним Новолунием, когда высшая планета - Плутон, находится в этом знаке.

Что принесет нам Новолуние в Козероге и к каким событиям стоит приготовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост астролога Марины Скади в Instagram.

Новолуние в январе

Первое Новолуние 2024 года произойдет 11 января в 13:57. Оно символизирует цель, проявляющуюся в агрессивности и амбициозности. Это новолуние помогает структурировать свою жизнь и реализовать честолюбивые замыслы.

Число 11 - код сверхсилы. По нумерологии, число 11 представляет собой энергетический сгусток и роль этого числа состоит в мощном и неустанном проявлении силы и энергии.

Благодаря раскрытию именно потенциальной, единицы, это то, что до 11-ти еще ни одно число не могло проявить. Ключевые слова – второе дыхание, выносливость, энергия, мощь, активность и физическая сила.

Такие числа принято называть "ядерным числом", так как раздробить, разделить на равные составляющие его нельзя. 11 – первое число, в котором пассивная, внутренняя составляющая (вторая единица) проявляется наравне с активной (первая единица).

Это как поднятие из глубин накопленных залежей энергии, пробуждение скрытого ранее потенциала. И это проявление того, что прежде не использовалось, приводит к потрясающе сильному сочетанию – способности использовать самостоятельно, осознанно управлять (1) своей судьбой (10).

Знак Козерога

Козерог - знак государственности, порядка, политики, профессиональных достижений, а его управитель Сатурн – планета закона и порядка, формирует качества, необходимые для достижения высокой цели.

В знаке Козерога Луна имеет слабый статус - изгнание, поэтому при ее перемещении по этому знаку Зодиака, людям сложно давать выход своим чувствам, присутствует потребность прятать эмоции от окружающих, что очень неблагоприятно для здоровья.

Это последнее новолуние, когда высшая планета Плутон, также находится в знаке Козерог.

Это планета власти, больших денег, глубоких жизненных ситуаций, вопросов жизни и смерти, она расчищает плацдарм для нового и жизнеспособного. Это можно трактовать, как последний шанс что-то кардинально изменить и начать жизнь с чистого листа.

В Козероге также находится огненный Марс, символизирующий начало, старт, в самом широком смысле этих слов. Появится мотивация развиваться в профессиональной среде, строить карьеру. Новый лунный месяц предоставит достаточно возможностей, чтобы воплотить задуманное в реальность.

Вторая сторона Новолуния

У новолуния в Козероге 11 января есть две стороны. Первая - под его влиянием многие люди становятся дисциплинированными, имеют серьезные намерения. А вторая характеризуется стремлением к власти, усилением агрессивности, причиной которой часто бывает трудоголизм и озадаченность труднодостижимыми целями.

Астролог рекомендует, чтобы не осложнять жизнь себе и окружающим, не стоит ставить завышенную планку. А вот от синдрома гиперответственности стоит избавиться, так как это нарушает границы других людей.

Новая Луна в Козероге не даст эмоциям выходить за рамки дозволенного. Это знак холода, системности, рационального подхода к жизни. Будет легче контролировать себя, но сложно выражать свои чувства, так как не хватает теплых слов - многие люди их заменят действиями и заботой.