Молодая мама с грудничком два месяца провела в катакомбах "Азовстали": кипятила воду на свечах

В блокадном Мариуполе понемногу освобождают мирных жителей, которые провели месяцы в бомбоубежищах завода "Азовсталь". Среди них украинка, которая просидела в катакомбах с грудничком два месяца.
Об этом сообщают в сети.
Жительница Мариуполя Анна с шестимесячным малышом Святославом рассказала, что воду для своего малыша кипятила на свечах, а для того, чтобы ее добыть, нужно было бежать под обстрелами в другие цеха.
По ее словам, украинские военные помогали ей со смесью для грудничка, когда она кончалась, находили манную крупу.
"Воду мы добывали с большим риском для жизни", - сказала Анна.
Малышу Святославу сейчас всего шесть месяцев.
"Военные очень помогли, когда они услышали, что у нас маленький ребенок - они нам очень помогли", - сообщила молодая мама.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук акцентировала, что когда договаривается о "зеленом коридоре", говорит именно о таких женщинах и детях.
Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.
Ранее мы сообщали, что эвакуированные из "Азовстали" прибыли в Запорожье.
Также мы писали, что после частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода.