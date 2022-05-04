Молодая мама с грудничком два месяца провела в катакомбах "Азовстали": кипятила воду на свечах

Детали освобождения молодой украинки

Жительница Мариуполя Анна с шестимесячным малышом Святославом рассказала, что воду для своего малыша кипятила на свечах, а для того, чтобы ее добыть, нужно было бежать под обстрелами в другие цеха.

По ее словам, украинские военные помогали ей со смесью для грудничка, когда она кончалась, находили манную крупу.

"Воду мы добывали с большим риском для жизни", - сказала Анна.

Малышу Святославу сейчас всего шесть месяцев.

"Военные очень помогли, когда они услышали, что у нас маленький ребенок - они нам очень помогли", - сообщила молодая мама.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук акцентировала, что когда договаривается о "зеленом коридоре", говорит именно о таких женщинах и детях.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что из "Азовстали" в Мариуполе удалось эвакуировать 156 гражданских лиц.