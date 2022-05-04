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Молода мама з немовлям два місяці провела в катакомбах "Азовсталі": кип'ятила воду на свічках

У Маріуполі звільнили з "Азовсталі" жінку з немовлям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У блокадному Маріуполі потроху звільняють мирних жителів, які провели місяці в бомбосховищах заводу "Азовсталь". Серед них українка, яка просиділа в катакомбах з немовлям два місяці.

Про це повідомляють в мережі.

Деталі звільнення молодої українки

Мешканка Маріуполя Ганна з шестимісячним малюком Святославом розповіла, що воду для свого малюка кип'ятила на свічках, а для того, щоб її добути, потрібно було бігти під обстрілами в інші цехи.

За її словами, українські військові допомагали їй з сумішшю для немовляти, коли вона кінчалася, знаходили манну крупу.

"Воду ми добували з великим ризиком для життя", - сказала Ганна.

Малюкові Святославу зараз всього шість місяців.

"Військові дуже допомогли, коли вони почули, що у нас маленька дитина - вони нам дуже допомогли", - повідомила молода мама.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук акцентувала, що коли домовляється про" зелений коридор", говорить саме про таких жінок і дітей.

Нагадаємо, що глава офісу президента Андрій Єрмак розповів, що з "Азовсталі" в Маріуполі вдалося евакуювати 156 цивільних осіб.

Раніше ми повідомляли, що евакуйовані з "Азовсталі" прибули до Запоріжжя.

Також ми писали, що після часткової евакуації цивільних з" Азовсталі " окупанти продовжили обстріли заводу.

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Маріуполь