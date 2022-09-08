Молода кримчанка демонстративно розірвала російський паспорт на кордоні (відео)
Молода дівчина з тимчасово окупованого Росією Криму на одному з пунктів пропуску на українському кордоні заявила про відмову від нав'язаного їй громадянства РФ і демонстративно розірвала паспорт країни-агресора.
Про це 8 вересня передали в прес-службі Державної прикордонної служби України.
За словами 18-річної кримчанки, захоплення українського півострова російськими військами вона застала у віці 10 років.
"8 років кремлівська пропаганда переконувала дитину, що вона росіянка, проте марно. В'їхавши на територію, контрольовану українською владою, вона повідомила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав'язане окупантами", - йдеться в публікації.
На відео показано, як дівчина заявляє, що відмовляється від російського громадянства, після чого ножицями розрізає паспорт, обрізки якого прикордонники викидають у смітник.
"Нагадуємо, території України окуповані ворогом тимчасово. Найближчим часом наші воїни відвоюють цю землю у ворога. Сподіваємося та докладаємо зусиль, щоб і в Криму незабаром видавали паспорти з тризубом, а не російські, які весь світ вважає токсичними, що просякли кров’ю десятків тисяч наших захисників і мирних громадян", - наголошують в Держприкордонслужбі.
Відео: дівчина з Криму на кордоні знищила свій російський паспорт і попросила громадянство України
Раніше повідомлялося, що українцям у Криму порадили зібрати "тривожну валізу" і знайти укриття, а також дали рекомендації, як діяти під час деокупації та можливих бойових діях на території півострова.
Нагадаємо також, перед цим радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що жителям Криму вже зараз необхідно починати підготовку до деокупації.