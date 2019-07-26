Был очень молод: при загадочных обстоятельствах умер чемпион Украины

Юрий Шляхов умер в 36 лет – причина смерти чемпиона Украины по прыжкам в воду (иллюстративное фото: pixabay.com)

Юрий Шляхов умер при загадочных обстоятельствах

22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов умер в возрасте 36 лет. Трагическая смерть украинского спортсмена произошла 24 июля в Днепре, и до сих пор неизвестно, по какой причине. Об этом рассказывает "Апостроф".

Украинский чемпион скончался при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова обнаружила в квартире его мать. Медики пока не установили, что могло привести к гибели спортсмена.

Юрий Шляхов умер в 36 лет – причина смерти чемпиона Украины по прыжкам в воду (фото: gorod.dp.ua)

Напомним, что Юрий Шляхов родился в Днепропетровске в 1983 году. Свою первую медаль он завоевал в восьмилетнем возрасте на чемпионате Днепропетровской области среди детей. В 14 лет прыгун стал чемпионом Украины среди взрослых, получив звание мастера спорта.

В составе сборной Украины Шляхов завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 года. В 2007 году украинец стал третьим на летней Универсиаде, которая состоялась в Бангкоке.

В 2010 году Шляхов завершил карьеру и стал преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Днепропетровского национального университета им. Гончара.

Напомним, что ранее скончался знаменитый украинский тренер.

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