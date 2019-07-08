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Огромная утрата: умер основатель украинского промоушена MMA

STYLERНовости спорта    08.07.2019 - 17:39
Огромная утрата: умер основатель украинского промоушена MMA
Иллюстративное фото: Свечи (pixabay.com)

Президент ММА PRO Геннадий Мурашковский скончался 8 июля

Умер основатель профессиональной Лиги смешанных единоборств Украины Геннадий Мурашковский. Известный спортсмен и президент ММА PRO Ukraine скончался днем 8 июля. Об этом сообщил председатель правления общественной организации "Украинский Альянс" Владимир Юрченко на своей странице в Facebook.

Что стало причиной кончины главы украинского промоушена MMA - он не уточнил.

Лига была создана в начале 2015 года для продвижения украинских бойцов и популяризации и развития профессионального спорта. На сегодняшний день MMA (Mixed martial arts) являются наиболее популярным и зрелищным видом боевых искусств. ММА PRO Ukraine занимается продвижением и поддержкой украинских спортсменов, помогает получить необходимый профессиональный опыт с целью дальнейшего продвижения в мировые организации.

Геннадий Мурашковский всместе с Олегом Шевченко был основателем Лиги.

Огромная утрата: умер основатель украинского промоушена MMA

Геннадий Мурашковский (Фото: facebook.com/vladimir.yurchenko.5)

"Сегодня в 14.30 ушел из жизни достойный человек, друг, любящий отец, основатель и президент MMA PRO UKRAINE Геннадий Мурашковский. Сочувствую всем близким, пусть земля будет пухом! Царство Небесное, спи спокойно...", - говорится в публикации Юрченко, который ранее был исполнительным директором в профессиональной Лиге.

Огромная утрата: умер основатель украинского промоушена MMA

Геннадий Мурашковский (Фото: facebook.com/vladimir.yurchenko.5)

В комментариях к сообщению пользователи сети выражают соболезнования семье и близким Мурашковского и скорбят об утрате. 

  • Царствие небесное! Пусть земля ему будет пухом;
  • Соболезнования близким!
  • Светлая память;
  • Очень жаль, скорбим;
  • Трудно в такое поверить ... Соболезную;
  • Огромная утрата для всех кто знал Гену! Вечная светлая память дружище! Покойся с миром!
  • Пусть Бог примет его душу. А в наших сердцах он будет жить всегда...

Огромная утрата: умер основатель украинского промоушена MMA

Огромная утрата: умер основатель украинского промоушена MMAСкрин комментариев

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