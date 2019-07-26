Був дуже молодий: при загадкових обставинах помер чемпіон України

Юрій Шляхов помер у 36 років – причина смерті чемпіона України зі стрибків у воду (ілюстративне фото: pixabay.com)

Юрій Шляхов помер при загадкових обставинах

22-кратний чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов помер у віці 36 років. Трагічна смерть українського спортсмена сталася 24 липня в Дніпрі, і досі невідомо, з якої причини. Про це розповідає "Апостроф".

Український чемпіон помер при загадкових обставинах. Тіло Шляхова виявила в квартирі його мати. Медики поки не встановили, що могло призвести до загибелі спортсмена.

Юрій Шляхов помер в 36 років – причина смерті чемпіона України зі стрибків у воду (фото: gorod.dp.ua)

Нагадаємо, що Юрій Шляхов народився у Дніпропетровську в 1983 році. Свою першу медаль він виборов у восьмирічному віці на чемпіонаті Дніпропетровської області серед дітей. У 14 років стрибун став чемпіоном України серед дорослих, здобувши звання майстра спорту.

У складі збірної України Шляхов завоював золоті медалі чемпіонату Європи та Кубка європейських чемпіонів. Також брав участь в Олімпійських іграх 2004 і 2008 року. У 2007 році українець став третім на літній Універсіаді, яка відбулася в Бангкоку.

У 2010 році Шляхов завершив кар'єру і став викладачем кафедри фізичного виховання та спорту Дніпропетровського національного університету ім. Гончара.

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