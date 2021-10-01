"Молочка" в Украине подорожает: как вырастут цены

В Украине начали наблюдать рост цен на молоко и молочную продукцию . Специалисты говорят, что такого развития событий стоило ожидать.

Как рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, рост цен на молоко зафиксировали сами покупатели. Специалист добавил, что ничего критического пока не происходит.

Когда подорожает "молочка"

Эксперт пояснил, что молоко и молочные продукты вскоре подорожают, и это происходит традиционно на зиму, это сезонный фактор.

Кроме того, он добавил, что если холода будут наступать быстрее – то и цены ускорят темп роста. Такое явление является вполне закономерным для рынка, экономисты наблюдают его каждый год.

Профильные аналитики говорят, что покупателям нужно ожидать роста стоимости молока и молочных продуктов на уровне 10%, но рынок может внести свои изменения в прогнозы. Также многое будет зависеть от стоимости кормов.

Как выбирать молоко

Лучше выбирать пастеризованное молоко со сроком хранения 7-10 дней. При пастеризации молоко подвергают обработке температурой 65 градусов в течение 30 минут, 75-79 градусов - 15-40 секунд или 86 градусов - 8-10 секунд. Таким образом, молоко становится безопасным для здоровья человека с точки зрения отсутствия в нем болезнетворных бактерий, которые могут оказаться в сыром молоке.

При этом, благодаря щадящей температурной обработке, состав витаминов и микроэлементов молока максимально приближен к сырому. Ультрапастеризация длится несколько секунд при температуре 135-145 градусов. При этом разрушается значительно большее количество полезных веществ, но срок хранения вырастает до 6 месяцев.