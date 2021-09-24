Как отличить качественное сливочное масло от подделки: важные советы экспертов

В Украине обнаружили несколько тонн фальшивого сливочного масла . С начала 2021 года было зафиксировано почти 200 нарушений и изъято из продажи 2,4 тонны продукта. Как отмечают в Госпродпотребслужбе, сливочное масло подделывают недобросовестные производители чаще всего.

Эксперты рассказали, как можно отличить качественное масло от подделки и на что нужно обратить внимание при покупке. Об этом говорится в материале timeua.info.

Наткнуться на подделку сливочного масла можно даже в проверенных торговых сетях. Под масло обычно маскируют обычный маргарин или спред.

Как отличить подделку

Состав. В качественном сливочном масле только цельное коровье молоки и сливки. Никаких других ингредиентов там быть не должно. Единственное, что допускается – добавки, которые придают маслу более сладкий, соленый или кислый привкус.

Название. Производители пытаются ввести в заблуждение покупателя, и даже под оберткой "настоящего сливочного" масла скрывается обычный спред. На полках магазинов стоит обращать внимание на "масло сливочное", "масло крестьянское", "масло любительское", но обращайте внимание на информацию, которая указывается мелким шрифтом. Жирность масла начинается от 82,2%, сельского – от 72,5%, а любительского – от 78%.

Цена. Качественное масло не может стоить дешево. Для того чтобы получить килограмм масла, понадобится 20 литров молока. Производство масла получается дорогим и поэтому конечная цена для потребителя не может быть низкой. За пачку в 180 грамм настоящего сливочного масла не могут просить менее 40-45 гривен.