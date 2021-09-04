В Украине выросла стоимость молока: цены и причины подорожания

В Украине с увеличились закупочные цены на молоко . Главной причиной такого роста является ситуация на внутреннем рынке. В частности, наблюдается уменьшение предложения сырого молока.

Так, подорожание продлится в течение следующих двух месяцев.

Как рассказал аналитик Ассоциации производителей молока (АПМ) Владимир Андриец, вырастут и розничные цены на молочную продукцию.

"Сейчас зафиксированы такие средние цены на молоко-сырье: экстрасорт - 10,65 грн/кг(+ 20 коп.), высший - 10,50 грн/кг (+30 коп.), первый - 10,30 грн/кг (40 коп.) без НДС. Средние цены на большие и средние партии продукта екстрасорту по регионам: север и центр – 10,8 грн/кг, юг – 10,9 грн/кг, восток – 10,75 грн/кг, запад – 10,70 грн/кг", – сказал специалист.

Польза молока

Сегодня этот продукт уже исследован достаточно тщательно, его химический состав и физические свойства давно известны, эффективность доказана. А значительное количество людей просто не может представить свой суточный рацион без стакана молока. Но существует и множество других полезных свойств молока, о которых мало кто знает: