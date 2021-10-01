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"Молочка" в Україні подорожчає: як виростуть ціни

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П'ятниця 01 жовтня 2021 15:13
"Молочка" в Україні подорожчає: як виростуть ціни "Молочка" в Україні подорожчає (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні почали спостерігати ріст цін на молоко та молочну продукцію. Фахівці кажуть, що такого розвитку подій варто було очікувати.

Про це повідомляє Agronews.

Як розповів президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, ріст цін на молоко зафіксували самі покупці. Фахівець додав, що нічого критичного наразі не відбувається.

Коли подорожчає "молочка"

Експерт пояснив, що молоко і молочні продукти незабаром подорожчають, і це відбувається традиційно на зиму, це сезонний фактор.

Окрім того, він додав, що якщо холоди наступатимуть швидше – то й ціни прискорять темп зростання. Таке явище є цілком закономірним для ринку, економісти спостерігають його щороку.

Профільні аналітики кажуть, що покупцям потрібно очікувати зростання вартості молока та молочних продуктів на рівні 10%, але ринок може внести свої зміни у прогнози. Також багато буде залежати від вартості кормів.

Як вибирати молоко

Краще вибирати пастеризоване молоко з терміном зберігання 7-10 днів. При пастеризації молоко піддають обробці температурою 65 градусів протягом 30 хвилин, 75-79 градусів - 15-40 секунд, або 86 градусів - 8-10 секунд. Таким чином, молоко стає безпечним для здоров'я людини з точки зору відсутності в ньому хвороботворних бактерій, які можуть виявитися в сирому молоці.

При цьому, завдяки щадній температурній обробці, склад вітамінів і мікроелементів молока максимально наближений до сирого. Ультрапастеризація триває кілька секунд при температурі 135-145 градусів. При цьому руйнується значно більша кількість корисних речовин, але термін зберігання виростає до 6 місяців.

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