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Як блискавично чистити варені яйця: про цей спосіб ви точно не знаєте!

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Вівторок 10 травня 2022 20:35
Як блискавично чистити варені яйця: про цей спосіб ви точно не знаєте! Фото: Як блискавично чистити варені яйця (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Чистка варених яєць буває доволі клопітним заняттям, особливо, коли шкаралупа не хоче відходити. Але є спосіб, як блискавично за три секунди почистити курячі яйця.

Дивіться на відео в матеріалі Styler нижче, як це зробити.

Ось як працює цей геніальний трюк:

  1. Візьміть зварене яйце і покладіть в склянку.
  2. Наповніть її до половини холодною водою і накрийте долонею зверху.
  3. Протягом 3 секунд енергійно потрясіть її в різні боки.
  4. Готово! Вам лишається лише стягнути оболонку, що відокремилася від яйця, разом з усією шкаралупою.

Дивіться у відеоролику, як це легко і просто зробити:

  • "Дякую за чудову підказку! Я почистила чотири за раз у скляній мисці без проблем.
  • Дякую! Я щойно очистив 4 цим методом, чудово! Шкаралупа просто впала в мою руку.
  • Це дивовижно! І в той же час корисно! Спасибі за вашу допомогу!
  • Нарешті, те, що дійсно працює. Я почистив таким чином вісім штук підряд. Все було ідеально і без клопоту", - пишуть дописувачі в коментарях.

Раніше ми писали, як почистити картоплю в мундирі за дві секунди.

Також шеф-кухар показав правильний і несподіваний спосіб розбивати яйця.

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