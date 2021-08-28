Эти молитвы на Ореховый Спас исполнят ваши заветные желания, привлекут деньги и любовь

В последнее воскресенье лета, 29 августа, христиане восточного обряда празднуют третий - Ореховый Спас. Также его называют Хлебный, Полотняный, Малый, холодный, Нерукотворный Спас или день памяти Нерукотворного Образа Спасителя. Он закрывает череду Спасов и православных праздников лета.

В этот день можно употреблять в пищу орехи из нового урожая, перед этим ее нужно освятить в церкви.

Существует примета, что если урожай плодов орехового дерева хороший, то на следующий год будет богатый урожай ржи. На Ореховый спас принято сеять озимые и печь пироги из муки нового урожая.

В этот день нужно обязательно принести в дом немного собранных орехов. Очень хорошо, если вы сможете отыскать двойной или тройной орех – это значит, что скоро вы обязательно разбогатеете.

Третий Спас был важный обычай - печь хлеб всей семьей и обязательно из собранного урожая. Первый хлеб нужно первому попробовать хозяину дома, и всем членам семьи, считалось что здоровыми будете весь год.

Молитва Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице

Владыко Господи Святый, y вышних живешь и всевидящим твоим оком созерцаешь на все творения! Тебе привязывается души и тела, тебе молимся, Святе святых, простри руку Твою невидимую и благослови всех нас, и прости нам всякое прегрешение вольное и невольное, словом или делом содеянное. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы смирения души на очищение от многих грехов наших, даруй волю Твою милость миру Твоему и нам, недостойным рабом Твоим, ибо благословенно и прославлено есть имя Твое ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Честному Животворящему Кресту Господню

При чтении этой молитвы верующие знаменуют себя крестом.