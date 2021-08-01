Ці молитви на Ільїн день виконають найзаповітніші бажання, притягнуть гроші і кохання
Пророк Ілля, який жив в дев'ятому столітті, прославився своїми справами - він творив чудеса, зводив з неба вогонь, воскрешав мертвих і розділяв річки. Свято, присвячене Іллі-пророку прирівнюється за величчю з днем Миколи Чудотворця. Іллі моляться про гроші, любов, здоров'я.
Як правильно попросити допомоги у грізного пророка, який за переказами ще за життя вознісся на небо на вогняній колісниці - читайте нижче в нашому матеріалі.
До Іллі-пророка звертаються, щоб попросити:
- допомоги в справах і починаннях;
- допомоги в роботі;
- про здоров'я;
- про гарний врожай;
- про знаходження хорошого супутника життя;
- про допомогу в налагодженні особистого життя;
- про захист сім'ї від сварок.
Обряд і молитва на гроші
Візьміть монету номіналом в 5 копійок (гривень) і прочитайте над нею спеціальну молитву.
Ілля щедрий, розщедрився, достатком і багатством для мого роду. Є у мене п'ятак нерозмінний, нехай той п'ятак народить мені не одну десятку, твої десятки народять мені грошові статки. Злидні і невдачу Перун Громовержець забрав, а достаток і вдачу моєму роду пророк Ілля приволік
Молитва Іллі про допомогу
О, святий пророк Божий Ілля. Помолися за мене, раба (у) Божого (у) (ім’я), перед Господом Богом, щоб простив Він гріхи, мною вчинені, і позбавив мене від мyк на землі і на Суді страшному. Підношу я молитву тобі і прошу про допомогу в справі всякій і в боротьбі зі спокусами грішними. Допоможи знайти спокій та захисти мене від зла і недоброзичливців. Поклоняюся я тобі і Царю Небесному, сподіваюся на допомогу твою. Амінь.
Молитва за здоров'я
Далеко за океаном острів стоїть, на цьому острові Ілля Пророк з Ангелами сидить. Посланці Божі стріли пускають, від мене, раба (и) Божого (ї) (ім’я), недуги відганяють. Амінь
Це важливо:
Звертаючись до святого Іллі, необхідно вірити в те, що він обов'язково почує вас і відгукнеться на ваше прохання.
Раніше ми писали також, які православні свята ми будемо відзначати в серпні 2021.
Крім того повідомлялося, про найсуворіші заборони на день Іллі-пророка.