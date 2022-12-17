Молитва святій Варварі, яка допоможе виконати найзаповітніші бажання

Про що і як помолитися великомучениці

17 грудня варто відправитися до храму і помолитися святій, попросивши про здоров'я та добробут.

Варвара вважається покровителькою жінок, тому й моляться їй найчастіше про жіноче щастя, бажану вагітність, хороший сімейний союз, взаєморозуміння в родині.

А от бажати зла і хвороб під час молитви ні в якому разі не можна, інакше можна притягнути нещастя у власний будинок.

Вимовте текст цієї цілющої молитви:

О, свята славна i всехвальна великомученице Христова Варваро!



Стоячи перед святою іконою твоєю з мощами, поклоняюся і з любов’ю цілую її. Страждання твої мученицькі і в них Самого Страстоположника Христа, давшого тобi не тiльки в Нього вiрувати, а й за Ним страждати, ублажаю похвалами і молю тебе, вiдому за нас ходатайницю: моли зі мною i за мене, умолимого від Своєї благоутробності Бога, нехай милостиво почув мене, просящого Його благостиню, i нехай не відкине від мене всякі для спасiння і життя потрібні прохання, дасть мені християнське закінчення життя – безболiсного, непостидного, мирного, причасного Божественних Таїн причасну i всiм на всякому мiсцi у всякiй скорботi потребуючим Його допомоги і чоловіколюбства, подасть Свою велику милість благодаттю Божою i твоїм заступництвом і молитвами завжди перебувати здоровими душею і тілом. Славимо дивного у святих Своїх Бога, не відкидаючи допомоги Своєї вiд нас завжди, нині i повсякчас i на вiки вiків. Амінь.

Традиції цього дня

У Варварин день заведено було готувати вареники з маком чи сиром. А от більшістю хатніх справ займатися у свято не можна - лише готувати чи мити посуд.

Виняток становить вишивання чи в'язання. Цією справою займатися не тільки можна, а ще й бажано. Вважалося, що у виріб, виконаний у цей день, впліталися частинки самого Господа.

Перед тим як сісти за рукоділля треба перехреститися і прошепотіти: "Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила".

Що не можна робити у День святої Варвари