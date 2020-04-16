Молитва на Страстную пятницу для прощения всех грехов

Страстная пятница в 2020 году в Украине отмечается за два дня до Пасхи - 17 апреля. Верующие в течении всей последней недели перед праздником молятся, соблюдают обряды и традиции.

Страстная пятница день самого строго поста и в этот день верующие либо полностью отказываются от пищи, либо проводят день только на хлебе и воде. Запрещено заниматься домашними хлопотами, рукоделиями, работами в поле.

Стоит следить за эмоциями и исключить любой негатив, ссоры и конфликты. Не принято в этот день веселиться и устраивать вечеринки.

Церковь рекомендует в этот день размышлять о страданиях Христа и о его великом подвиге во благо человечества. Христиане могут перечитать фрагменты Евангелий, где рассказывается о последних днях его земной жизни. Также нужно читать молитвы.

Молитва на вынос Плащаницы

Господи Иисусе Христе, Боже наш, дарующий милосердие и щедроты, милость Твоя безмерна, человеколюбие - огромно. Мы, веруем в Тебя и припадаем к Твоему величию с душевным страхом и трепетом. Мы считаем себя недостойными рабами Твоими, приносим за милости Твои, оказанные нам, благодарение безграничное. Почитаем Тебя, как Господа, Владыку мира и нашего благодетеля, славим, хвалим Тебя, молитву о милосердии возносим, припадая, снова благодарим! Услышь нашу мольбу и дай нам преуспевать в любви к Тебе, к своим ближним и вести добродетельную жизнь. Аминь.

Молитва о прощении грехов

Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя), прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь. Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.

Молитва сожаления о грехах

Обращаюсь к Тебе, Бог мой, Отец мой, я раб Божий (собственное имя) с просьбой о прощении всех моих прегрешений. Я очень сожалею, что в определенные жизненные моменты я отвернулся от тебя, но помню, что в такой трудный час я все равно ощущал Твою поддержку. Стремлюсь к пониманию и показываю свою любовь в молитве этой искренней, из глубины души исходящей. Прошу Тебя, Господи, ради своего Сына Иисуса Христа, умершего и воскресшего ради счастливой жизни всех людей, прости мне все мои грехи, ведомые и неведомые, совершенные в минуты отчаяний или по неразумению. Отец Всевышний, знаю я, что грехопадениями своими я нанес оскорбление всем Высшим силам, а также обидел много благоверных людей на земле. Прими в сию минуту мои искренние обещания, что я буду вести праведный образ жизни и проявлять свою любовь к ближним. Я прошу помощи и поддержки Святого Духа, чтобы он указывал мне правильный жизненный путь в служение другим людям. Аминь.

Напомним, ранее мы писали о том, что обязательно нужно успеть сделать перед Пасхой в 2020 году.