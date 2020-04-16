Молитва на Страсну п'ятницю для прощення всіх гріхів

Страсна п'ятниця у 2020 році в Україні відзначається за два дні до Великодня - 17 квітня. Віряни протягом усього останнього тижня перед святом моляться, дотримуються обряди та традиції.

Страсна п'ятниця день найстрогішого посту і в цей день віряни або повністю відмовляються від їжі, або проводять день тільки на хлібі та воді. Заборонено займатися домашніми клопотами, рукоділлям, роботами в полі.

Варто стежити за емоціями та виключити будь-який негатив, сварки та конфлікти. Не прийнято в цей день веселитися і влаштовувати вечірки.

Церква рекомендує в цей день міркувати про страждання Христа і про його великий подвиг на благо людства. Християни можуть перечитати фрагменти Євангелій, де розповідається про останні дні його земного життя. Також потрібно читати молитви.

Молитва на винос Плащаниці

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милість і щедроти, милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне. Ми віримо в Тебе припадаємо до Твоєї величі з страхом і трепетом душевним. Ми вважаємо себе негідними рабами Твоїми, приносимо за милості Твої, надані нам, вдячність безмежну. Почитаємо Тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо Тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи знову, дякуємо! Почуй нашу молитву і дай нам зростати в любові до Тебе, до ближних та вести доброчесне життя. Амінь.

Молитва про прощення гріхів

Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь.

Молитва жалю про гріхи

Звертаюся до Тебе, мій Бог, мій Батько, я раб Божий (ім'я) з проханням про прощення всіх моїх гріхів. Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував Твою підтримку. Прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, з глибини душі вихідної. Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму. Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім Вищим силам, а також образив багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх. Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково потрібно встигнути зробити перед Великоднем у 2020 році.