Эта молитва на Михайлово чудо способна исполнить самые сильные желания

Михайлово чудо украинцы будут отмечать 19 сентября. Этот день посвящен Архангелу Михаилу, который одолел зло и отправил дьявола вместе с его свитой в преисподнюю. Именно этого Архангела считают главным борцом против беззакония и несправедливости.

Какая молитва в день Михайлова чуда поможет исполнить все самые сильные желания - читайте ниже.

Что такое Михайлово чудо

Архистратиг Михаил в 4 веке услышал призывы и молитвы праведника Архипа. Архип в городе Иераполисе построил храм в честь Михаила. Ему приснислось, что дочь испила воды из источника и исцелилась от страшной болезни.

В этом источнике Архип окрестился всей семьей, а потом построил храм. Этот храм пользовался популярностью у христиан и паломников, а язычники решили им отомстить и затопить всю долину, вместе с источником и храмом. Архип начал молиться, и на его призыв откликнулся Архангел Михаил.

Он ударом своего жезла открыл в горе щель, повернул воду на язычников и спас не только храм, но и всю долину. С тех пор христиане отмечают 19 сентября день Михайлова Чуда.

Как попросить Архангела Михаила о заступничестве

Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имена). Защити, Архангеле, нас от врагов, видимых и невидимых.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Запрети всем врагам, борющим меня, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах пред лицем ветра.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылатых первый княже и воевода Небесных Сил – Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, в скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище!

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся тебе и призывающих имя твое святое.

Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы, молитвами святых апостолов, святителя чудотворца Николая, Андрея, Христа ради юродивого, святаго пророка Илии, и всех святых великомучеников: Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцев наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Помози нам, грешным (имена), избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасныя смерти, и от всякого зла, от врага льстивого, от бури наносимой, от лукавого избави навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь