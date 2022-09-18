Близится Михайлово чудо: что категорически нельзя делать в особый праздник
Михайлово чудо украинцы будут праздновать 19 сентября 2022 года. Праздник посвящен Архангелу Михаилу, который смог одолеть дьявола, отправив его вместе со свитой в ад. Михаила считают главным борцом против беззакония и несправедливости.
Что нельзя делать в этот день, читайте ниже в материале Styler.
Что нельзя делать в этот день
В день Михайлового чуда нельзя ругаться и сплетничать. Также нужно отложить дела в огороде. Нельзя печь и выполнять тяжелую работу, даже домашнюю.
Верующие считают, что кто будет работать в этот день - того ждут неприятности.
После праздничного обеда или ужина не следует выбрасывать остатки пищи, а нужно поделиться с нуждающимися.
Нельзя заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать и т. д.
Грехом считается на Михаила сеять, пахать и выкапывать овощи, рубить дрова, печь хлеб и пироги.
Не рекомендуется злоупотреблять алкогольными напитками.
Запрещается врать, потому что иначе беды не избежать.
Что нужно сделать в праздник Архангела Михаила
В этот праздничный день в храмах ставят всеобщую свечу и служат молебен. Раньше верили, что на чудо Михайла может исполниться любое желание, поэтому святого просили только о самом важном.
В этот день нужно помогать другим, особенно тем, кто в этом нуждается и не может позаботиться о себе самом.
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