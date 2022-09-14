Рождество Богородицы, или Вторая Пречистая: что надо сделать, традиции и запреты

Рождество Пресвятой Богородицы, или Вторая (Малая) Пречистая - церковный праздник в честь Богородицы Девы Марии, Матери Иисуса Христа, являющийся одним из двунадесятых праздников - самым важным после Пасхи.

Что можно и нельзя делать в этот день, когда праздник, приметы, традиции - в материале Styler далее.

Традиции праздника

Отмечают Рождество Богородицы ежегодно 21 сентября. Именно с этого дня начинается новый церковный год.

Этот день считается праздником настоящей радости, в храмах совершаются торжественные богослужения. В молитвах верующие обращаются к Богородице и просят у нее защиты и благословения.

Вторая Пречистая считается женским праздником. Раньше женщины, не имевшие детей, накрывали пышный стол и приглашали бедных, чтобы "молилась Богородица за их детей".

Традиционно на столе стояли блюда из рыбы, запеченное мясо, борщ с птицей или свининой, вареники с сыром, голубцы и пироги.

Также с этого дня уже можно было засылать сватов к девушкам. "Пришла Пречистая - принесла сватов нечистая", - говорится в одной из пословиц.

Рано утром женщины пытались прийти к водоему, чтобы там умыться родниковой водой. Считалось, если сделать это до восхождения Солнца, ее красота сохранится до старости. А чтобы дети имели крепкое здоровье, их обливали на пороге холодной водой.

Что нельзя делать в этот день

Особых запретов в этот день нет, однако существуют определенные ограничения. В этот день нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком-то плохо. Помыслы в этот день должны быть чисты.

Запрещено также отказывать в просьбе о помощи. В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем и устраивать пышные празднества.

Не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом - работу по дому, в саду и на огороде стоит отложить на потом.

Если кто-то попросил вас о помощи, то отказывать 21 сентября нельзя.

Не стоит ходить в неудобной обуви - если вы натрете в этот день ноги, то это плохая примета. Но и босиком ходить запрещено.

Нельзя резать хлеб, вышивать, шить и брать в руки ножницы.

Коллаж РБК-Украина: Богородица должна услышать ваши молитвы

Молитвы к Богородице

Молитва об исцелении

Царице моя Преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна! Обиду мою веси - разреши ту, яко волиши!

Яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати! Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Молитва о зачатии ребенка

О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение.

Призри, Пречистая Мати, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.

Молитва о защите детей

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых.

Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.