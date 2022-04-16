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Молитва, которую нужно обязательно прочитать в Вербное воскресенье: даст силу каждому

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Суббота 16 апреля 2022 19:51
Молитва, которую нужно обязательно прочитать в Вербное воскресенье: даст силу каждому Молитва на Вербное воскресенье (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вербное воскресенье для христиан - один из 12 великих праздников в году. В этом году он выпадает на 17 апреля.

В материале Styler читайте молитву, которую обязательно нужно прочесть в этот день.

Главная традиция этого дня - это посещение церкви, где святят веточки вербы. Старые (прошлогодние) ветки вербы выбрасывать нельзя, их сжигают, а новые ставят возле икон и раскладывают по дому.

Веточки вербы, по традиции собирали накануне праздника, в Лазареву субботу. На рассвете отправлялись в лес и брали ветви с молодых деревьев без повреждений. Брать "котики" с деревьев с дуплом или с растущих около кладбища - нельзя.

Считается, что верба сможет защитить от болезней и сделать здоровье крепким. По окончанию богослужения принято касаться друг друга веточками вербы и приговаривать: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля".

Обязательно в этот день прочитайте молитву, которая даст каждому особенную силу.

Молитва в Вербное воскресенье для защиты детей

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могучій опіці й охороні! Охорони їх, Господи, від усього, що може нанести шкоду їх здоров’ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але, передовсім, молю Тебе, найліпший Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі.

Відвертай, Боже, своєю всемогучою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охорони, Боже, моїх діточок від гріха! Пошли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя.

Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.

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