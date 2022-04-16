Молитва, яку потрібно обов'язково прочитати у Вербну неділю: дасть силу кожному

Вербна неділя для християн - одне з 12 великих свят в році. Цього року воно випадає на 17 квітня.

У матеріалі Styler читайте молитву, яку обов'язково потрібно прочитати в цей день.

Головна традиція цього дня - це відвідування церкви, де святять гілочки верби. Старі (торішні) гілки верби викидати не можна, їх спалюють, а нові ставлять біля ікон і розкладають по будинку.

Гілочки верби, за традицією збирали напередодні свята, в Лазареву суботу. На світанку відправлялися в ліс і брали гілки з молодих дерев без пошкоджень. Брати "котики" з дерев з дуплом або з зростаючих біля кладовища - не можна.

Вважається, що верба зможе захистити від хвороб і зробити здоров'я міцним. По закінченню богослужіння заведено торкатися один одного гілочками верби і примовляти: "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий як вода і багатий, як земля".

Обов'язково в цей день прочитайте молитву, яка дасть кожному особливу силу.

Молитва у Вербну неділю для захисту дітей

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могучій опіці й охороні! Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але, передовсім, молю Тебе, найліпший Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їх душі.

Відвертай, Боже, своєю всемогучою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їх невинне серце, або статися для них нагодою до злого. Охорони, Боже, моїх діточок від гріха! Пішли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя.

Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.