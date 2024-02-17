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Для молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під Полтавою

Полтава, Субота 17 лютого 2024 18:00
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Для молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під Полтавою Як виглядатиме унікальний комплекс (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Столичні архітектори представили концепцію сакрального комплексу KHRAM, який хочуть збудувати у Полтавській області. Це місце буде призначене для молитов, роздумів та медитацій серед природи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію MAKHNO Studio.

Як виглядатиме комплекс

"KHRAM - це місце для молитви, роздумів та медитації серед української природи на Полтавщині. Місце для спілкування з внутрішнім і вищим Я. Комплекс складається з відкритої площі, об’ємної фігурної стіни при вході та трьох окремих сферичних кімнат для усамітнення, молитви та медитації в невеликих архітектурних нішах", - пишуть архітектори.

Вони додають, що комплекс зверху нагадує плід лотоса з трьома насінинами - це символ духовного потенціалу на шляху до просвітлення.

"Велика округла площа перед входом - це місце, де ви вітаєте храм і залишаєте позаду все світське", - кажуть автори проекту.

За їхнім задумом, 3D-стіна слугуватиме своєрідною межею між буденним і духовним. Її виготовлять з керамічних блоків, зібраних у тривимірний візерунок.

Для молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під ПолтавоюДля молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під ПолтавоюДля молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під ПолтавоюДля молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під ПолтавоюОсь так виглядатиме комплекс (фото: makhnostudio)

"Далі можна буде зайти в одну з трьох сфер комплексу. Це великі похилі кулі з наскрізними отворами з глинобитних блоків - суміші необпаленої глини, соломи та піску. Ці "живі стіни" дихають, тобто поглинають надмірну вологість, дим, усілякі забруднення, віруси та мікроорганізми, екранують електромагнітні поля та радіохвилі. Вони захищають від холоду взимку і спеки влітку", - пояснюють архітектори.

Усередині кулі є ніша для багаття. Там можна влаштувати чаювання.

Для молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під ПолтавоюДля молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під ПолтавоюОсь так виглядатиме комплекс (фото: makhnostudio)

"Сюди можна прийти на світанку, коли перші промені сонця пробиваються крізь мереживо стіни храму, досягаючи самого серця. Можна приходити вдень, коли світло створює величну картину всередині сфер, перетинаючи молитовну темряву. Це може бути ввечері, коли сяйво вогнища крізь отвори сфер йде до самого горизонту, щоб танцювати з зірками, галактиками і всім Всесвітом", - кажуть у студії Makhno.

Для молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під Полтавою

Для молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під ПолтавоюДля молитов і медитацій. Дивіться, який сакральний комплекс хочуть звести під ПолтавоюОсь так виглядатиме комплекс (фото: makhnostudio)

Зазначимо, що поки невідомо, чи є фінансування для будівництва даного комплексу чи це тільки розробка архітектурної студії.

Раніше ми писали про те, що 100-літню мазанку перетворили на сучасний громадський простір.

Нещодавно ми ділились проектом меморіалу, який планують збудувати у Ягідному.

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