Молились и плакали: в украинской маршрутке чуть не угробили людей

В полтавской маршрутке отказали тормоза (фото: РБК-Украина)

Одна из пассажирок маршрутки описала, как у транспорта отказали тормоза

В маршрутке Полтавы едва не погибли люди. Это произошло из-за того, что в транспортном средстве отказали тормоза. Водителю едва удалось избежать трагедии. Об этом рассказала одна из пассажирок злополучного автобуса Катерина Анисимова. Девушка сообщила, что маршрутка была очень старая, почти разваливалась, но она все равно в нее села.

"Когда мы спускались с брусчатки, маршрутка стала набирать скорость, кто-то спросил:" В чем дело ? Почему так быстро едем с горы?". На что водитель повернулся с испуганными глазами и закричал: "Отказали тормоза!", - вспоминает события Катя Анисимова на своей Facebook-странице.

По словам девушки, люди в маршрутке плакали и молились. По дороге они чуть не сбили старушку, которая переходила дорогу на переходе, но маршрутка неслась без остановок.

"По дороге мы хорошо зацепили джип. И чуть не сбили старушку, которая шла на свой зеленый свет по зебре и не подозревая, что у наших маршруток нет тормозов. Водитель сигналил все это время и старушка таки проскочила (слава Богу!) Потом кондукторша стала кричать, что надо тормозить колесом об бордюр. Водитель прижался к бордюру и мы таки остановились", - рассказала Катерина.

В комментариях девушке посочувствовали и отметили, что маршрутки - это зло в городе.

Хорошо, что все хорошо закончилось. Береги себя, Катя.

А то, что надо глушить движок и желательно на первую скорость перекинуть кто-то из водителей знает или все насмотрелись фильмов и ждут когда сама остановится. Повезло хоть кондуктор с мозгами попалась.

Взашей таких водителей!!! Слава Богу за кондуктора!!! Капец просто. Сыну старшему инструктаж проведу какие здравые советы дядям водителям давать надо, мало ли...

Обалдеть! Слава Богу, что никто не пострадал! На таких маршрутках ездить нельзя, это преступление!

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