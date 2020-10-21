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Молилися і плакали: в українській маршрутці ледь не угробили людей

Полтава, Середа 21 жовтня 2020 10:33
Молилися і плакали: в українській маршрутці ледь не угробили людей
У полтавській маршрутці відмовили гальма (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Одна з пасажирок маршрутки описала, як у транспорту відмовили гальма

В маршрутці Полтави ледь не загинули люди. Це сталося через те, що в транспортному засобі відмовили гальма. Водієві ледь вдалося уникнути трагедії. Про це розповіла одна з пасажирок злощасного автобуса Катерина Анісімова. Дівчина повідомила, що маршрутка була дуже стара, майже розвалювалася, але вона все одно в неї сіла.

"Коли ми спускалися з бруківки, маршрутка стала набирати швидкість, хтось запитав:" У чому справа ? Чому так швидко їдемо з гори?". На що водій повернувся з переляканими очима й закричав: "Відмовили гальма!", - згадує події Катя Анісімова на своїй Facebook-сторінці.

За словами дівчини, люди в маршрутці плакали і молилися. По дорозі вони мало не збили пенсіонерку, яка переходила дорогу на переході, але маршрутка мчала без зупинок.

"По дорозі ми добре зачепили джип. І мало не збили стареньку, яка йшла на своє зелене світло по зебрі і не підозрюючи, що у наших маршруток немає гальм. Водій сигналив все це час і старенька таки проскочила (слава Богу!) Потім кондукторка стала кричати, що треба гальмувати колесом об бордюр. Водій притиснувся до бордюру і ми таки зупинилися", - розповіла Катерина.

В коментарях дівчині поспівчували і зазначили, що маршрутки - це зло в місті.

  • Добре, що все добре закінчилося. Бережи себе, Катя.
  • А те, що треба глушити двигун і бажано на першу швидкість перекинути хтось з водіїв знає чи всі надивилися фільмів і чекають коли сама зупиниться. Пощастило хоч кондуктор з мізками попалася.
  • Втришия таких водіїв!!! Слава Богу за кондуктора!!! Капець просто. Старшому синові інструктаж проведу які здорові поради дядькам водіям давати треба, хіба мало...
  • Очманіти! Слава Богу, що ніхто не постраждав! На таких маршрутках їздити не можна, це злочин!

Як ми раніше писали, в Одесі чоловік розгромив маршрутку з-за карантину.

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