Молилися і плакали: в українській маршрутці ледь не угробили людей

Одна з пасажирок маршрутки описала, як у транспорту відмовили гальма
В маршрутці Полтави ледь не загинули люди. Це сталося через те, що в транспортному засобі відмовили гальма. Водієві ледь вдалося уникнути трагедії. Про це розповіла одна з пасажирок злощасного автобуса Катерина Анісімова. Дівчина повідомила, що маршрутка була дуже стара, майже розвалювалася, але вона все одно в неї сіла.
"Коли ми спускалися з бруківки, маршрутка стала набирати швидкість, хтось запитав:" У чому справа ? Чому так швидко їдемо з гори?". На що водій повернувся з переляканими очима й закричав: "Відмовили гальма!", - згадує події Катя Анісімова на своїй Facebook-сторінці.
За словами дівчини, люди в маршрутці плакали і молилися. По дорозі вони мало не збили пенсіонерку, яка переходила дорогу на переході, але маршрутка мчала без зупинок.
"По дорозі ми добре зачепили джип. І мало не збили стареньку, яка йшла на своє зелене світло по зебрі і не підозрюючи, що у наших маршруток немає гальм. Водій сигналив все це час і старенька таки проскочила (слава Богу!) Потім кондукторка стала кричати, що треба гальмувати колесом об бордюр. Водій притиснувся до бордюру і ми таки зупинилися", - розповіла Катерина.
В коментарях дівчині поспівчували і зазначили, що маршрутки - це зло в місті.
Як ми раніше писали, в Одесі чоловік розгромив маршрутку з-за карантину.