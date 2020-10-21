Молилися і плакали: в українській маршрутці ледь не угробили людей

У полтавській маршрутці відмовили гальма (фото: РБК-Україна)

Одна з пасажирок маршрутки описала, як у транспорту відмовили гальма

В маршрутці Полтави ледь не загинули люди. Це сталося через те, що в транспортному засобі відмовили гальма. Водієві ледь вдалося уникнути трагедії. Про це розповіла одна з пасажирок злощасного автобуса Катерина Анісімова. Дівчина повідомила, що маршрутка була дуже стара, майже розвалювалася, але вона все одно в неї сіла.

"Коли ми спускалися з бруківки, маршрутка стала набирати швидкість, хтось запитав:" У чому справа ? Чому так швидко їдемо з гори?". На що водій повернувся з переляканими очима й закричав: "Відмовили гальма!", - згадує події Катя Анісімова на своїй Facebook-сторінці.

За словами дівчини, люди в маршрутці плакали і молилися. По дорозі вони мало не збили пенсіонерку, яка переходила дорогу на переході, але маршрутка мчала без зупинок.

"По дорозі ми добре зачепили джип. І мало не збили стареньку, яка йшла на своє зелене світло по зебрі і не підозрюючи, що у наших маршруток немає гальм. Водій сигналив все це час і старенька таки проскочила (слава Богу!) Потім кондукторка стала кричати, що треба гальмувати колесом об бордюр. Водій притиснувся до бордюру і ми таки зупинилися", - розповіла Катерина.

В коментарях дівчині поспівчували і зазначили, що маршрутки - це зло в місті.

Добре, що все добре закінчилося. Бережи себе, Катя.

А те, що треба глушити двигун і бажано на першу швидкість перекинути хтось з водіїв знає чи всі надивилися фільмів і чекають коли сама зупиниться. Пощастило хоч кондуктор з мізками попалася.

Втришия таких водіїв!!! Слава Богу за кондуктора!!! Капець просто. Старшому синові інструктаж проведу які здорові поради дядькам водіям давати треба, хіба мало...

Очманіти! Слава Богу, що ніхто не постраждав! На таких маршрутках їздити не можна, це злочин!

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