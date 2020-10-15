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В Одессе мужчина разгромил маршрутку из-за карантина

Одесса, Четверг 15 октября 2020 15:47
В Одессе мужчина разгромил маршрутку из-за карантина
В Одессе мужчина разгромил маршрутку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе мужчина решил отомстить водителю маршрутки и разбил камнем окно

В Одессе мужчина разгромил маршрутку за отказ водителя пускать его в транспорт. Дело в том, что в автобусе не было больше сидячих мест и маршрутчик сказал об этом мужчине. Но тот отказывался принять этот факт, вышел из транспорта, взял камень и бросил его в окно. В результате пострадал один из пассажиров. Камень попал ему в руку.

Это произошло на маршруте №121 рано утром 15 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Ху*вая Одесса.

Отмечается, что после произошедшего хулиган быстро ретировался с остановки.

В Одессе мужчина разбил камнем окно в маршрутке

Отметим, что во время карантина в Украине водителям маршруток запрещено брать пассажиров, если в салоне нет больше сидячих мест.

Напомним, что 11 октября, двое подростков устроили драку в трамвае возле станции метро "Черниговская" в Киеве. Несовершеннолетние выбили стекло, а также начали избивать кондуктора.

Как мы ранее писали, в Киеве водители маршрутки и трамвая устроили драку посреди дороги.

Ранее в Киеве пассажир ударил женщину-кондуктора, но за женщину заступился мужчина.

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