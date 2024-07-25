Ці швидкі методи дозволять назавжди позбутися молі у вашій шафі

Платтяні молі - це шкідники, які відомі тим, що псують найкращі речі у будь-якій шафі. Іншими словами, у них досить дорогий смак - буквально. Тож як позбутися молі, поки вона не зруйнувала улюблені речі?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало декілька недорогих натуральних засобів, які можна використати самостійно для боротьби з міллю.

Ознаки зараження платтяною міллю

Якщо у вашому домі з'явилися платтяні молі, це можна визначити за двома основними ознаками: наявністю дорослих комах у темних куточках та пошкодженням одягу.

У випадку підозри ретельно огляньте всі тканини та місця, де вони зберігаються. Перенесіть одяг у добре освітлене місце для кращого огляду. Це допоможе порушити спокій молей, які не люблять світло та рух, і дозволить вам почати їх знищення.

Зверніть увагу на шовкові павутинки, тунелі на тканинах та маленькі дірки в натуральних волокнах. Якщо побачите ці ознаки, дійте негайно, щоб запобігти подальшому поширенню шкідників.

Натуральні методи боротьби з платтяною міллю

Хімчистка або гаряча вода. Один зі способів позбавитися шкідників - це хімчистка уражених речей, що запобігатиме подальшим пошкодженням. Для одягу, який можна прати вдома, використовуйте гарячу воду.

Заморожування. Ви також можете заморозити уражені речі. Помістіть їх у герметичні пластикові пакети, щоб запобігти утворенню морозу та конденсату, який може пошкодити одяг. Для знищення яєць та личинок молі, помістіть одяг у морозильну камеру на тиждень, а потім провітріть його.

Сонячне світло. Виставляйте уражений одяг на пряме сонячне світло. Ультрафіолетові промені можуть відлякати та знищити платтяних молей, їхніх личинок та яйця.

Пропарювання. Комахи чутливі до високих температур. Все, що гарячіше за 100 градусів Цельсія, знищить платтяних молей, пошкоджуючи їхні білки. Використовуйте парогенератор для одягу, щоб ефективно знищити їх, особливо личинки. Пропарюйте одяг, приділяючи особливу увагу місцям, де молі можуть ховатися: кишеням, манжетам, комірам та пахвам.

Ефірні олії. Олії кедра, лаванди та евкаліпта є натуральними відлякувачами молі. Наносьте їх на ватяні кульки та розміщуйте в шафах і ящиках.

Трав'яні мішечки. Заповнюйте мішечки сушеними травами, такими як лаванда, чебрець, кориця або гвоздика, які відомі своїми властивостями відлякування молі. Розміщуйте їх у місцях, де платтяні молі люблять ховатися.

Як запобігти появі платтяної молі

Першим кроком у запобіганні платтяній молі є підтримання чистоти та порядку в будинку. Регулярно пилососьте та прибирайте весь дім, особливо шафи, місця для зберігання та м'які меблі. Це допоможе періодично видаляти яйця та личинки молей.

Використовуйте мило та воду для очищення поверхонь і ретельно пилососьте тріщини та щілини. Мийте брудний одяг, особливо той, який має плями від поту або їжі, оскільки вони можуть приваблювати молей. Ці плями забезпечують личинок поживними речовинами, такими як вітамін B і сіль.

Зберігайте одяг не по сезону в герметичних контейнерах або чохлах з усіма герметично закритими швами.