Цей народний засіб допоможе ефективно позбутися мух в будинку

Коли настає тепло, стає актуальною проблема захисту від настирливих мух. Замість того, щоб відразу купувати дорогі спреї, можна легко приготувати ефективні засоби від комах самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт House digest .

Як лавровий лист допоможе захиститись від мух

Розмістіть трохи лаврового листя в стратегічних місцях на кухні та вдома, щоб відлякати мух і перешкодити їм повертатися. Лавровий лист має гіркуватий запах, який багато комах і шкідники, в тому числі звичайні мухи, просто не переносять.

Лавровий лист містить хімічну сполуку, яка називається евгенол, яка надає йому сильний аромат і характерний смак. Комахи сприймають цей запах своїми рецепторами і тікають від нього. Вважається, що запах лаврового листя не тільки відлякує мух, але й мурах, тарганів та міль.

Просто візьміть кілька лаврових листків і покласти їх туди, де ви вже помітили мух, або будь-де, де ви хочете, щоб вони трималися якомога далі. Ви можете використовувати як свіжий, так і сушений лавровий лист.

Чудовою ідеєю буде розміщувати лаврове листя поруч із їжею, щоб замаскувати запах того, що може зацікавити мух.

Потрібно бути обережними з лавровим листом, адже при проковтуванні лавровий лист є токсичним для собак і кішок, тому переконайтеся, що вони не можуть їх з'їсти. Цілі сушені лаврові листи також можуть спричинити задуху, тому тримайте їх подалі від дітей.

Ефірні олії

Мухам та комарам не подобаються запахи ефірних олій гвоздики та лаванди. Щоб створити засіб для захисту від комах, достатньо додати невелику кількість однієї з цих олій на гігієнічну прокладку. Потім просто прикріпіть прокладку над ліжком або диваном, щоб комахи не наближалися до вас.

Крім того, ці олії мають заспокійливий ефект і допомагають заснути швидше.

Щоб уникнути укусів комах під час прогулянок або перебування на дачі, можна використовувати крем з олією лаванди або гвоздики. Для приготування такого крему потрібно змішати столову ложку зволожуючого крему з чайною ложкою ефірної олії.

Для дитячої шкіри можна створити аналогічний засіб, додавши трохи ваніліну в дитячий зволожуючий крем.