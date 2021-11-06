Могут ли украинцев оштрафовать за езду на летней резине в зимний период: это должны знать все

В Украине не урегулирован вопрос о переобувке машины на зимнюю резину. Однако, водители должны самостоятельно осознавать риски езды на летнем комплекте.

Об этом говорится на сайте "Аскания-Шина".

Так, в подпункте 31.4.5 ПДД водителям советуют ставить шины, соответствующие состоянию дорожного полотна (дождь, снег, иней, гололед), но точных сроков не указано.

Отмечается, что ответственности за несвоевременную замену резины водители не могут нести.

Поэтому, на сегодня в Украине владельцы автомобилей могут получить штрафы за автошины при определенных условиях:

высота их протектора меньше допустимой (1,6 мм для автомобиля до 3,5 тонны, 1 мм для транспортного средства свыше 3,5 тонны, 2 мм для автобусов, 0,8 мм для мотобайков);

если есть порезы или другие механические повреждения на резине (гули);

размер, индекс нагрузки и тип автомобильных покрышек не соответствует полной снаряженной массе автомобиля;

на одной оси установлены колеса с разным типоразмером и конструкцией (радиальные и диагональные);

на отдельных осях транспортного средства используются шины с шипами и без.

Кроме того, если автошины не соответствуют этим параметрам, водителя ждет штраф в размере 20-40 необлагаемых минимумов доходов. Также, если произойдет повторное правонарушение, то возможен административный арест до 10 суток или лишение прав на 3-6 месяцев.