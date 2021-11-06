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Чи можуть українців оштрафувати за їзду на літній гумі в зимовий період: це мають знати всі

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Субота 06 листопада 2021 18:28
Чи можуть українців оштрафувати за їзду на літній гумі в зимовий період: це мають знати всі Коли потрібно "перевзувати" автомобіль (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні не врегульовано питання про перевзуття машини на зимову гуму. Однак, водії мають самостійно усвідомлювати ризики їзди на літньому комплекті.

Про це йдеться на сайті "Асканія - Шина".

Так, у підпункті 31.4.5 ПДР водіям радять ставити шини, що відповідають стану дорожнього полотна (дощ, сніг, іній, ожеледиця), але точних термінів не вказано.

Зазначається, що відповідальності за несвоєчасну заміну гуми водії не можуть нести.

Тому, на сьогодні в Україні власники автомобілів можуть отримати штрафи за автошини за певних умов:

  • висота їх протектора менша за допустиму (1,6 мм для автомобіля до 3,5 тонни, 1 мм для транспортного засобу понад 3,5 тонни, 2 мм для автобусів, 0,8 мм для мотобайків);
  • якщо є порізи або інші механічні пошкодження на гумі (гулі);
  • розмір, індекс навантаження та тип автомобільних покришок не відповідає повній спорядженій масі автомобіля;
  • на одній осі встановлені колеса з різним типорозміром та конструкцією (радіальні та діагональні);
  • на окремих осях транспортного засобу використовуються шини з шипами та без.

Окрім того, якщо автошини не відповідають цим параметрам, на водія чекає штраф у розмірі 20-40 неоподатковуваних мінімумів доходів. Також, якщо станеться повторне правопорушення, то можливий адміністративний арешт до 10 діб або позбавлення прав на 3-6 місяців.

Раніше ми повідомляли, коли в Україні потрібно "перевзуватися" на зимову гуму.

Також ми писали, що в Україні сильно подорожчає автомобільне паливо.

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