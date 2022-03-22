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Могут ли украинские пенсионеры получать выплаты за границей после переезда

Коллаж РБК-Украина: Украинцам рассказали о пенсиях за рубежом
Автор: Светлана Мащенко

Пенсионеры могут получать пенсионные выплаты за рубежом при переезде на постоянное место жительства. Но не во всех странах, только там, где заключено международное соглашение или договор с Украиной.

Подробно, читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным издания Пенсионный курьер, если соглашение/договор не заключено со страной, где находится пенсионер, то выплата пенсии прекращается на весь период пребывания лица за границей.

Пенсию при переезде можно получить заранее

В Министерстве социальной политики рассказали, что в соответствии со статьей 51 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, пенсия, назначенная в Украине, по заявлению пенсионера может быть выплачена ему за шесть месяцев вперед перед отъездом, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания.

При переезде пенсию можно получать по двум принципам

Международными договорами (соглашениями), заключенными Украиной с другими странами определены условия пенсионного обеспечения по территориальному принципу, или по пропорциональному принципу.

Территориальный принцип - когда расходы на выплату пенсий осуществляет государство, на территории которого проживает получатель.

В частности, такой действует в странах так называемого "СНГ": Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, а также в Монголии, Румынии, Венгрии.

Пропорциональный принцип - каждая договаривающаяся сторона назначает и выплачивает пенсию за соответствующий страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территории государства этой стороны.

Это Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Португалия, Польша.

В случае переезда пенсионера на постоянное проживание в эти страны, выплата пенсии продолжается украинской стороной.

Если пенсионеры, которые работали в этих странах, возвращаются жить в Украину, то необходимо обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины и соответственно часть пенсии будет назначена тем государством, где приобретен страховой стаж и с которой заключен двусторонний международный договор по законодательству этого государства, а будет выплачиваться в Украину пенсионеру. Другую часть пенсии - за украинский страховой стаж - назначает территориальный орган Пенсионного фонда Украины по законодательству Украины.

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