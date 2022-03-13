Украинские беженцы могут отдать ребенка в школу Польши: как это сделать
Украинцы, которые вынуждены были покинуть родные дома после нашествия вражеской путинской армии, могут продолжить обучение детей за рубежом. В частности, восстановить образовательный процесс можно в Польше.
Как это сделать, читайте ниже в нашем материале Styler.
По данным Министерства образования Польши, для поступления в школу нужно заявление, и решение по этому вопросу принимает директор.
"Государственная начальная школа, которая территориально находится возле места проживания ребенка из Украины, обязана принять ребенка по заявлению родителей. Другие государственные начальные и средние школы примут ребенка в том случае, если у них есть свободные места", - говорится в сообщении.
Нужно ли платить за обучение?
Согласно польскому законодательству, дети в возрасте 7-18 лет могут учиться в польских школах бесплатно. При этом незнание польского языка не является формальным препятствием.
Они также имеют право на дополнительные бесплатные часы польского языка и на обучение на подготовительных отделениях.
Студенты из Украины могут принимать участие в бесплатных уроках польского языка, организованных школой, и получать психолого-педагогическую помощь в связи с миграционным опытом.
Какие документы нужны?
Украинцам, которые желают зачислить своего ребенка в школу, не нужно иметь договор аренды квартиры или регистрацию, достаточно подтверждения владельца квартиры, в которой проживает семья с детьми.
Также нужно написать заявление об общем количестве законченных лет обучения с указанием заведения, в котором учился ребенок.
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