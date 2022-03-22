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Чи можуть українські пенсіонери отримувати виплати за кордоном після переїзду

Колаж РБК-Україна: Українцям розповіли про пенсії за кордоном
Автор: Світлана Мащенко

Пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати за кордоном при переїзді на постійне місце проживання. Але не у всіх країнах, тільки там, де укладена міжнародна угода чи договір з Україною.

Детально, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними видання Пенсійний кур'єр, якщо угоду/договір не укладено з країною, де перебуває пенсіонер, то виплата пенсії припиняється на весь період перебування особи за кордоном.

Пенсію при переїзді можна отримати наперед

В Міністерстві соціальної політики розповіли, що відповідно до статті 51 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

При переїзді пенсію можна отримувати за двома принципами

Міжнародними договорами (угодами), укладеними Україною з іншими країнами визначено умови пенсійного забезпечення за територіальним принципом, або за пропорційним принципом.

Територіальний принцип - коли витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач.

Зокрема, такий діє у країнах так званого "СНД": Азербайджані, Білорусі, Грузієї, Молдові, а також в Монголії, Румунії, Угорщині.

Пропорційний принцип - кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на території держави цієї сторони.

Це Болгарія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Португалія, Польща.

В разі переїзду пенсіонера на постійне проживання в ці країни, виплата пенсії продовжується українською стороною.

Якщо пенсіонери, які працювали в цих країнах, повертаються жити в Україну, то необхідно звертатись до територіальних органів Пенсійного фонду України і відповідно частину пенсії буде призначено тією державою, де набуто страховий стаж і з якою укладено двосторонній міжнародний договір за законодавством цієї держави, а виплачуватиметься в Україну пенсіонеру. Іншу частину пенсії - за український страховий стаж - призначає територіальний орган Пенсійного фонду України за законодавством України.

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Пенсії