Могут ли украинские пенсионеры получать выплаты за границей после переезда

Пенсионеры могут получать пенсионные выплаты за рубежом при переезде на постоянное место жительства. Но не во всех странах, только там, где заключено международное соглашение или договор с Украиной.

По данным издания Пенсионный курьер, если соглашение/договор не заключено со страной, где находится пенсионер, то выплата пенсии прекращается на весь период пребывания лица за границей.

Пенсию при переезде можно получить заранее

В Министерстве социальной политики рассказали, что в соответствии со статьей 51 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, пенсия, назначенная в Украине, по заявлению пенсионера может быть выплачена ему за шесть месяцев вперед перед отъездом, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания.

При переезде пенсию можно получать по двум принципам

Международными договорами (соглашениями), заключенными Украиной с другими странами определены условия пенсионного обеспечения по территориальному принципу, или по пропорциональному принципу.

Территориальный принцип - когда расходы на выплату пенсий осуществляет государство, на территории которого проживает получатель.

В частности, такой действует в странах так называемого "СНГ": Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, а также в Монголии, Румынии, Венгрии.

Пропорциональный принцип - каждая договаривающаяся сторона назначает и выплачивает пенсию за соответствующий страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территории государства этой стороны.

Это Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Португалия, Польша.

В случае переезда пенсионера на постоянное проживание в эти страны, выплата пенсии продолжается украинской стороной.

Если пенсионеры, которые работали в этих странах, возвращаются жить в Украину, то необходимо обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины и соответственно часть пенсии будет назначена тем государством, где приобретен страховой стаж и с которой заключен двусторонний международный договор по законодательству этого государства, а будет выплачиваться в Украину пенсионеру. Другую часть пенсии - за украинский страховой стаж - назначает территориальный орган Пенсионного фонда Украины по законодательству Украины.