Могут ли овощные соки лечить рак? Объяснение врача

Для начала стоит определить, о какой именно ситуации с раком идет речь: у человека не удалена опухоль, или уже удалена?

"Диагноз все равно остается. Кто-то после операции проходит химиотерапию относительно метастазов рака. А у кого-то после операции рака фактически уже нет, а диагноз еще есть. Это разные вещи", - обратила внимание врач Инна Туленко.

Эффективность овощных соков

Эксперт отметила, что сок из овощей никак не может убить раковые клетки, так как не обладает такими свойствами.

При этом если говорится об укреплении общего иммунитета - употребление таких соков может стать дополнительным источником натуральных витаминов и минералов.

Кому они могут навредить

Овощные соки, как правило, содержат большое количество глюкозы и мало клетчатки. Соответственно они будут агрессивно запускать желчный пузырь и поджелудочную.

Так, для страдающих от проблем с желудочно-кишечным трактом, особенно после химиотерапии - подобные нагрузки не нужны, и они могут только навредить, рассказала врач.

Медицинский эксперт добавила, что гораздо полезнее включать в меню целые свежие овощи и фрукты с кожурой - в таком виде благодаря высокому содержанию клетчатки они принесут больше пользы кишечнику и организму в целом.