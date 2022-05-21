Чи можуть овочеві соки лікувати рак? Пояснення лікаря

Бажаючи позбутися онкологічних захворювань і з метою профілактики небезпечної недуги чимало людей, прислухаючись до порад щодо рецептів у соцмережах, беруться вживати свіжий овочевий сік - конкретно з буряка і моркви. Медичний експерт пояснила, чи ефективний такий напій при лікуванні раку насправді.
Про це передає "Країна здоров'я".
Для початку варто визначити, про яку саме ситуацію з раком йдеться: у людини не видалена пухлина, чи вже видалена?
"Діагноз все одно залишається. Хтось після операції проходить хіміотерапію щодо метастазів раку. А у когось після операції раку фактично вже не має, а діагноз ще є. Це різні речі", - звернула увагу лікар Інна Туленко.
Експерт зазначила, що сік з овочів ніяк не може вбити ракові клітини, позаяк не має такі властивості.
При цьому якщо йдеться про зміцнення загального імунітету - вживання таких соків може стати додатковим джерелом натуральних вітамінів і мінералів.
Овочеві соки, як правило, містять велику кількість глюкози та мало клітковини. Відповідно вони будуть агресивно запускати жовчний міхур і підшлункову.
Так, для страждаючих від проблем зі шлунково-кишковим трактом, особливо після хіміотерапії - подібні навантаження не потрібні, і вони можуть тільки нашкодити, розповіла лікар.
Медичний експерт додала, що набагато корисніше включати в меню цілі свіжі овочі та фрукти зі шкіркою - в такому вигляді завдяки високому вмісту клітковини вони принесуть більше користі кишечнику й організму в цілому.
Нагадаємо, раніше медики назвали овоч, який захищає організм від раку і зміцнює кістки - його фахівці рекомендують вживати щодня.
Додамо, перед цим дієтолог розповіла, якою має бути "антистресова" тарілка українця під час війни.