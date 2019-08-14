Грозился изнасиловать нардепа: скандального блогера объявили в розыск (фото)

Полиция объявила в розыск блогера Артура Сороченко (коллаж: РБК-Украина)

Блогеру Артуру Сороченко инкриминируют хулиганство

Скандального блогера Артура Сороченко, недавно избившего ветерана АТО за слова, что РФ воюет против Украины, объявили в розыск. Кроме всего прочего блогер грозился изнасиловать народного депутата Антона Геращенко. Сороченка разыскивает полиция Хмельницкой области.

Правоохранители инкриминируют блогеру с псевдонимами Малыш, Квадрат, Турик, ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

Хотя в скандальной видеозаписи с избиением ветерана и не была указана геолокация, правоохранителям удалось выяснить, что происшествие имело место в Хмельницком.

Полиция объявила в розыск блогера Артура Сороченко (фото: facebook.com)

Сам пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать. После чего ветеран АТО написал заявление о совершении преступления.

"Мужчина на видео - житель Хмельницкого. В 2014 году он добровольцем пошел в АТО, воевал в составе одного из сформированных тогда батальонов теробороны. Сейчас уже демобилизовался. Он рассказал, что инцидент произошел в начале июля", - рассказала спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега, пишут Факты.

Полиция объявила в розыск блогера Артура Сороченко (видео: YouTube: Малыш & Бригада - Highlights)

Правоохранители просят всех неравнодушных украинцев, имеющих информацию о местонахождении Артура Сороченко, звонить на горячую линию 102.

Полиция объявила в розыск блогера Артура Сороченко (видео: YouTube: Журналист Житомира)

Отметим, что 32-летний Сороченко, уроженец Бердичева Житомирской области, попал в "Чистилище" базы "Миротворец", как провокатор, пособник террористов и лицо, отрицающее российскую агрессию.

В базу он угодил после того, как пригрозил переловить и избить по одному персонал "Миротворца" и изнасиловать в неестественной форме "вашего Геращенко".

Полиция объявила в розыск блогера Артура Сороченко (скрин: myrotvorets.center)

Как сообщалось ранее, весной в Киеве избили ветерана АТО и его жену из-за простого замечания - инцидент произошел в Днепровском районе столицы на Харьковском шоссе. В сети опубликовали видео и объявили "охоту" на неадеквата.

Также мы писали, что в Киеве маршрутчик оскорбил ветерана АТО из-за его удостоверения участника боевых действий.