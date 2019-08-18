ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Николаеве задержали скандального блогера

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 16:15
В Николаеве задержали скандального блогера
Фото: Артур Сороченко (фото из соцсетей)

Блогера Сороченко задержали за видео с избиением участника АТО

В Николаеве задержали блогера из Бердичева Артура Сороченко, который ранее на камеру избил участника антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

В полиции сообщили, что задержали мужчину за хулиганские действия, который скрывался в Николаеве от хмельницких правоохранителей. Также сообщается, что блогер имеет уголовные прозвища "Малыш" и "Турик" и ранее был судим за кражу и незаконное владение оружием.

В частности, ему инкриминируют избиение ветерана АТО, видео которого на этой неделе распространялось в интернете. По данным николаевского издания Преступности.НЕТ речь идет о блогере Артуре Сороченко. После того, как история с избиением участника АТО приобрела общественный резонанс, его объявили в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что блогер избил ветерана АТО после слов о том, что Российская Федерация воюет против Украины на Донбассе. На опубликованном видео перед дракой Сороченко вступил в спор с ветераном и заявил, что РФ не нападала на Украину.

Позже сообщалось, что скандального блогера объявили в розыск.

СБУ задержала "криминального авторитета" за вымогательство
Новости Украины НиколаевблогерЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь