ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Могут быть опасны для здоровья: ученые сделали заявление о картонных стаканчиках

Воскресенье 29 ноября 2020 16:13
Могут быть опасны для здоровья: ученые сделали заявление о картонных стаканчиках
Ученые обнаружили опасность в бумажных стаканах (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Исследователи выяснили, что бумажные стаканчики могут быть опасны для здоровья человека

Во всем мире продолжается движение в поддержку экологии. В последнее время люди все больше стали использовать бумажные стаканчики, так как считается, что они безопасны для здоровья человека и окружающего мира.

Однако новые исследования ученых из Индийского технологического института в Харагпуре показали, что стаканчики из бумаги отнюдь не являются такими безопасными, как это считалось ранее. Об этом сообщается в статье журнала Journal of Hazardous Materials.

Сотрудники технологического института провели эксперимент и налили ультрачистую воду в бумажные стаканчики. Жидкость находилась в емкостях не менее 15 минут. После этого ученые провели исследования, чтобы оценить уровень загрязнения воды. Оказалось, что в изначально чистой жидкости появились частицы микронного размера в большом количестве.

Как отмечают исследователи, при употреблении жидкости из бумажных стаканчиков не менее трех раз в день, в организм человека попадает около 75 тысяч частиц тяжелых металлов и других элементов, которые могут быть опасны для здоровья человека.

По словам специалистов, стаканчики "переносят" ионы тяжелых металлов, таких как палладий, хром и кадмий, и некоторые опасные соединения, используемые в гидрофобном покрытии. С помощью ионной хроматографии ученые смогли наблюдать процесс переноса ионов из защитного слоя в воду.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, какой напиток может сделать вас умнее.

А также мы рассказывали о том, что медики назвали необычные полезные качества жевательной резинки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь исследованиеученые

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь