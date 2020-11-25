Ученые рассказали, какой напиток может сделать вас умнее

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Ученые пришли к выводу, что какао может позитивно повлиять на когнитивные функции мозга

Мозг здоровых взрослых людей быстрее восстанавливается и лучше справляется с комплексными заданиями, если человек потребляет флаванолы какао. Такое мнение выразили ученые в статье, опубликованной в журнале Science Tech Daily.

Предыдущие исследования показали, что употребление продуктов, богатых флаванолами, могут иметь позитивное влияние на сосудистую систему, а также когнитивные функции у молодых здоровых взрослых людей.

"Флаванолы - это маленькие молекулы, которые содержатся во многих фруктах и овощах, а также в какао. Они придают фруктам и овощам яркий цвет, и они, как известно, приносят пользу сосудистой системе. Мы хотели узнать, приносят ли флаванолы пользу мозгу и может ли это оказать положительное влияние на когнитивные функции", - сказала Катарина Рендейро, исследователь и преподаватель кафедры пищевых наук в Университете Бирмингема.

Команда набрала взрослых некурящих людей без заболеваний головного мозга, сердца, сосудов или органов дыхания, рассуждая, что любые эффекты, наблюдаемые при отсутствии болезней, обеспечат надежные доказательства того, что диетические флаванолы могут улучшить функцию мозга у здоровых людей.

Ученые давали участникам какао с высоким и низким содержанием флаванола. Ни участники, ни исследователи не знали, какой тип какао потреблялся в каждом из испытаний. Через два часа после употребления какао каждый из участников вдыхал воздух с 5% содержанием углекислоты, что в 100 раз превышает нормальную концентрацию в воздухе (это стандартный метод для исследования сосудистой системы мозга для определения его реакции). Организм обычно реагирует увеличением притока крови к мозгу.

Также с помощью функциональной инфракрасной спектроскопии, команда измерила оксигенацию в лобной коре, области мозга, которая играет ключевую роль в планировании, регулировании поведения и принятии решений. Исследователи также ставили перед участниками сложные задачи, которые требовали от них управления иногда противоречивыми или конкурирующими требованиями.

Большинство участников имели более сильную и быструю реакцию оксигенации мозга после воздействия флаванолов какао, чем в исходном состоянии или после употребления какао без флаванолов, обнаружили исследователи.

"Уровни максимальной оксигенации были более чем в три раза выше в какао с высоким содержанием флаванола по сравнению с какао с низким содержанием флаванола, и реакция оксигенации была примерно на одну минуту быстрее", - говорит Рендейро.

После приема флаванолов какао участники также лучше справлялись с самыми сложными когнитивными тестами, правильно решая задачи на 11% быстрее, чем в исходном состоянии или, когда они потребляли какао с пониженным содержанием флаванолов. Однако не было никакой ощутимой разницы в производительности на более легких задачах.

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