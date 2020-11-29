Можуть бути небезпечні для здоров'я: вчені зробили заяву про картонні стаканчики

Вчені виявили небезпеку в паперових стаканах (Колаж РБК-Україна)

Дослідники з'ясували, що паперові стаканчики можуть бути небезпечні для здоров'я людини

У всьому світі продовжується рух в підтримку екології. Останнім часом люди все більше почали використовувати паперові стаканчики, оскільки вважається, що вони безпечні для здоров'я людини та навколишнього світу.

Однак нові дослідження вчених з Індійського технологічного інституту в Харагпурі показали, що стаканчики з паперу аж ніяк не є такими безпечними, як це вважалося раніше. Про це повідомляється в статті журналу Journal of Hazardous Materials.

Співробітники технологічного інституту провели експеримент і налили ультрачисту воду в паперові стаканчики. Рідина знаходилася в стаканах не менше 15 хвилин. Після цього вчені провели дослідження, щоб оцінити рівень забруднення води. Виявилося, що у чистій рідині з'явилися частки мікронного розміру у великій кількості.

Як відзначають дослідники, при вживанні рідини з паперових стаканчиків не менше трьох разів на день, в організм людини потрапляє близько 75 тисяч частинок важких металів та інших елементів, які можуть бути небезпечні для здоров'я людини.

Фахівці стверджують, стаканчики "переносять" іони важких металів, таких як паладій, хром і кадмій, і деякі небезпечні сполуки, що використовуються в гідрофобному покритті. За допомогою іонної хроматографії вчені змогли спостерігати процес перенесення іонів із захисного шару в воду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, який напій може зробити вас розумнішим.

А також ми розповідали про те, що медики назвали незвичайні корисні якості жувальної гумки.