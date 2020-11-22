Медики назвали необычные полезные качества жевательной резинки: вы будете удивлены

Самые полезные свойства жевательной резинки (Фото: freepik.com)

Врачи перечислили опасные состояния, которые помогает снять обычная жевательная резинка

Жевательная резинка давно уже стала привычной частью обихода человека и ею пользуются не только молодые люди, но люди старшего возраста. Основная цель – освежить дыхание после еды.

Медики утверждают, что длительное использование жвачки может привести к проблемам и они правы – она способствует чрезмерному слюноотделению, а это ведет к гастритам и язве. Также опасны в составе многих жевательных резинок лакрица и солодка, так как они повышают риск развития гипертонии.

Однако у жвачки есть много полезных качеств, о которых специалисты упоминают очень редко. Чем полезна жвачка, рассказали на портале Ukr.Media.

Избавляет от бактерий. Стоматологи советуют использовать жвачку без сахара и в таких продуктах содержится только ксилит и сорбит, которые не позволяют бактериям во рту размножаться.

Защищает эмаль. Процесс жевания способствует слюноотделению, а слюна владеет буферными возможностями и с помощью ферментов, которые в нее входят, нейтрализует кислоты. Таким образом, кислоты, которые попадают в рот вместе с пищей, не разрушают эмаль.

Противодействует кариесу. Американская и австралийские стоматологические ассоциации отмечают полезность жевательной резинки с добавлением камеди. Это вещество – не только противодействует развитию кариесу, но и способно остановить его в ранних стадиях и залечить едва нарушенный кариесом зуб.

Очищает зубную эмаль. Не стоит верить тому, что жвачка может отбелить зубы. Но вот не допустить ухудшения цвета эмали в результате курения, употребления чая или кофе – вполне может. В большинство жевательных резинок добавляют вещества, которые помогают снять налет от еды, напитков или никотина.

Тренирует десна. В современном мире часть пищи мягкая и не требует процесса тщательного пережевывания. Это ослабляет десна и пагубно влияет на здоровье. А вот жевательная резинка помогает десна держать в тонусе. Нужно только следить, чтобы процесс жевания равномерно происходил по всем сторонам челюсти.

Улучшает память. Американские ученые сделали неожиданное заявление о том, что жевательная резинка способна помочь в концентрации и лучше решать задания. Эксперимент провели на военных. А британские ученые в ходе исследования выяснили, что жевательная резинка улучшает память, так как во время процесса жевания увеличивается приток крови к мозгу на 25-40%. Это усиливает концентрацию, способствует лучшему запоминанию и улучшает реакцию.

Снижает тревожность. Еще одно исследование американской стоматологической ассоциации показало, что жевание помогает человеку сохранить спокойное состояние. Если же в жвачке есть камедь – то уровень кортизола (гормона стресса) явно снижается. Пользоваться жевательной резинкой врачи даже рекомендуют людям, у которых есть привычка кусать ногти, губы, есть повышенная нервозность, тремор в коленях или руках.

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