Могут нанести существенный вред организму: какие чаи не стоит заваривать детям

Специалисты советуют быть очень осторожными при использовании трав, особенно в отношении детей. По словам ученых, применение многих растений с лечебной целью вызывает побочный эффект, который нельзя не учитывать.

Какие травяные чаи не рекомендуется употреблять детям

Душица или "орегано" противопоказана детям. Часть веществ, которые входят в состав растения плохо сказывается на выработке половых гормонов у растущего организма, причем как у мальчиков, так и у девочек репродуктивная функция может оказаться под угрозой. Причем девочкам грозит ускоренное половое созревание, а у мальчиков душица, наоборот, сильно тормозит этот процесс. Даже полоскания горла с этой травой при простуде допустимо только с 15 лет.

Но это не все негативные свойства орегано. Специалисты по психосоматике утверждают, что применять душицу для лечения детей можно только в виде настоя для ванны. И то не для всех. Так, детям с ночным недержанием мочи это противопоказано, так как может спровоцировать приступ энуреза.

А вот мята расслабляет гладкомышечную мускулатуру, в том числе и мочевой пузырь. Дети могут даже не понять, почему вдруг они стали ходить с мокрыми штанами. А если учесть, что среди детей немало аллергиков, то неизвестно, как та или иная травка отразится на их состоянии.

Не рекомендуется специалисты и употребление тимьяна. По крайней мере, до трехлетнего возраста. Дело в том, что тимьян содержит фенольные соединения, которые для детей совсем нежелательны.

Еще одни любимые лекарства знахарок-самоучек - зверобой. До пяти лет о зверобое для детей не может быть и речи. А после - только с разрешения педиатра. Лекарства на основе зверобоя вовсе не сочетаются с назначенными врачом антибиотиками, антидепрессантами, сердечными средствами. Кроме того, его длительный прием нанесет вред печени, желудка и поджелудочной железе ребенка, так как содержит яд. У детей он может развивать чрезмерную восприимчивость ультрафиолетовых лучей.

Корень солодки - первое средство от кашля, но растение также способно вызвать такое заболевание, как рабдомиолиз, или некроз мышечной ткани (распад мышц). Поэтому ни детям, ни взрослым его лучше не применять вообще.

Медики рекомендуют осторожно употреблять травы и внимательно изучить их воздействие на организм перед применением, особенно наличие противопоказаний.