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Как могут наказать на незаконное ношение военной формы: штрафы будут большими

Новина українською →
Четверг 12 мая 2022 21:02
Как могут наказать на незаконное ношение военной формы: штрафы будут большими Фото: В Украине хотят ввести более жесткое наказание за незаконное ношение военной формы (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине хотят увеличить штрафы за незаконное ношение военной формы, формы полиции и униформы работников других правоохранительных органов. Штраф могут получить те, кто не имеет права на ношение такой формы.

Какие штрафы существуют сейчас и как хотят ужесточить наказание народные депутаты – читайте ниже.

Что есть в законе сейчас

Согласно статье 186-8 КУпАП незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих ВСУ или других военных формирований, лицами, которые не имеют на это права, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа.

Штраф за такое правонарушение предусмотрен в размере от 150 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (а это сумма от 2550 до 3400 гривен) с конфискацией соответствующей формы одежды со знаками различия военнослужащих ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины.

При повторном нарушении в течение года штраф составит от 200 до 400 необлагаемым налогом доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов с конфискацией соответствующей формы.

Какие изменения предлагают внести

Народные депутаты внесли в Верховную Раду проект постановления об изменении статьи 186-8 об административном правонарушении и усовершенствовании ответственности за незаконное ношение военной формы, униформы полиции и другой формы работников правоохранительных органов.

Депутаты предлагают запретить ношение военной формы военнослужащих ВСУ, других военных формирований, созданных согласно законам Украины, униформы полиции или формы других правоохранительных органов – со знаками различия или без, лицами, которые не имеют на это права.

Штрафы предлагают за такое правонарушение поднять. На первый раз – предупреждение или же от 200 до 300 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен) и конфискацию формы.

Если будет зафиксировано повторное правонарушение в течение 1 года – штраф будет выше, от 300 до 400 необлагаемым налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 6800 гривен) или же общественные работы на срок от 30 до 40 часов. А также конфискация формы.

Как объясняют депутаты в пояснительной записке к законопроекту, в условиях военного положения участились случаи использования военной формы в качестве повседневной одежды лицами, которые не имеют отношения к военной службе. И ответственности за такие действия нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине приняли закон за оскорбление полицейских – какой можно получить штраф.

А также рассказывали о том, что депутаты хотят ввести новые штрафы для украинцев: за нарушение комендантского часа, нарушение специального режима светомаскировки и продажу алкоголя в запрещенные периоды.

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