ru ua
Чт, 12 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить

Новина українською →
Украина, Четверг 12 мая 2022 13:34
Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить Фото: в Раде хотят штрафовать за нарушение комендантского часа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предлагается ввести административную ответственность за нарушение ограничений в условиях действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7356.

Предложенным законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение ограничений по реализации (отпуску) лекарственных средств во время действия военного положения - штраф от 1700 гривен до 5100 гривен с конфискацией лекарственных средств и выручки.

Кроме того, предлагается ввести административную ответственность за нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения - штраф от 8500 до 17000 гривен.

В свою очередь, нарушение комендантского часа и специального режима светомаскировки предусматривает штраф от 170 до 340 гривен.

Нарушение комендантского часа, которе совершено в пределах пограничной полосы (5 км от государственной границы), - штраф от 1700 до 3400 гривен.

Законопроект содержит ряд процессуальных норм относительно определения субъектов составления протоколов об административных правонарушениях (Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, органы местного самоуправления) и субъектов рассмотрения дел и вынесения постановлений.

Одновременно предлагается наделить полицейских и должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, в случае нарушения гражданами комендантского часа, применять к ним меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, а именно административное задержание лица.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине во время войны разрешили правоохранителям задерживать граждан на девять суток вместо трех. Это разрешено делать без решения следственного судьи, суда или постановления прокуратуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Есть ли риск штурма россиянами Одессы: мнения экспертов
Есть ли риск штурма россиянами Одессы: мнения экспертов
DAILY
Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готовит ли Россия штурм Одессы и что стоит за атаками врага на город и область